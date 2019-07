Xe tải bị lật khiến 5 người chết tại Hải Dương nghi bị mất phanh

3 vụ tai nạn liên tiếp tại Hải Dương Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, 5 giờ 30 ngày 23.7 tại km 61+800 quốc lộ 5, xe đầu kéo 16H - 3598 do Phạm Đức Ngạn (29 tuổi, địa chỉ Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển hướng từ Hải Phòng - Hà Nội va chạm với xe ô tô tải 34L-7671 do anh Lê Văn Huy (xã Cộng Hòa, huyện Yên Thành, Hải Dương) điều khiến hướng từ lối mở thôn Hợp Nhất sang đường. Sau đó xe ô tô 34L-7671 tiếp tục va chạm với xe ô tô mang đầu kéo 20C- 030.61 hướng từ Hà Nội - Hải Phòng. Hậu quả anh Lê Văn Huy chết trên đường đi bệnh viện. Danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông: - Vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 15 (1 người chết: Đào Quang Huấn (63 tuổi, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa) - Vụ tai nạn lúc 6 giờ (5 người chết, 2 người bị thương): Đào Quang Thuận (59 tuổi, chủ tịch hội nông dân xã Cộng Hòa, thôn Lai Khê), Trương Minh Khang (45 tuổi, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa), ông Nguyễn Quốc Hoàng (27 tuổi, thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa), bà Hoàng Thị Bung (tỉnh Sơn La), anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, huyện Thanh Hà). 3 người bị thương gồm Nguyễn Văn Tôn, Lương Văn May, lái xe Hoàng Xuân Hoà (36 tuổi, Thanh Hoá).