Xe tải chở hàng lậu tông, kéo lê xe của cán bộ quản lý thị trường

Chiều 6.8, ông Phạm Trường Chinh, quyền Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An , cho biết Công an H.Bến Lức đã thụ lý hồ sơ, điều tra vụ tài xế xe tải chở hàng lậu tông vào xe máy của Đội Quản lý thị trường số 4 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An) trong lúc làm nhiệm vụ làm phương tiện hư hỏng nặng.