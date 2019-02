Tai nạn ở Long An: Xe tải va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Tối 20.2, thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng công an H.Châu Thành (Long An), cho biết danh tính nạn nhân tử vong và những trường hợp bị thương đã được xác định.

Cũng theo thượng tá Lục, hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình để mai táng

Theo ông Phùng Văn On, Thường trực Ban ATGT Long An, nạn nhân tử vong tại chỗ là Lê Minh Hoàng (19 tuổi, ngụ ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, H.Châu Thành, Long An).