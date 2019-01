Xe tải tông chết 8 người đi bộ tại Hải Dương: Những cầu vượt 'tử thần'

Thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe định kỳ cho lái xe * Khởi tố vụ xe tải đâm 8 người tử vong ở Hải Dương Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018; nhiệm vụ năm 2019. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó đặc biệt là quy định trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải về quản lý thời gian lao động và khám sức khỏe của lái xe ô tô kinh doanh vận tải, trình Chính phủ trước ngày 31.1.2019. UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, trước hết là lái xe có khối lượng lớn, xe container (hoàn thành trong quý 1/2019). * Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tối 22.1 cho biết Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông với vụ tai nạn làm 8 người chết xảy ra chiều 21.1 tại xã Kim Lương (H.Kim Thành, Hải Dương). Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự lái xe Lương Văn Tâm (28 tuổi, lái xe tải 29C-719.53) gây ra vụ tai nạn giao thông trên. Tài xế này khai có dùng ma túy từ nhiều ngày trước. Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Newpro, cho biết tài xế Tâm vào công ty làm được hơn 1 năm và khi được tuyển dụng vào có hồ sơ sức khỏe được bác sĩ kết luận là bình thường, đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông và có bằng lái xe. Chiều qua 22.1, Sở GTVT Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô với Công ty CP sản xuất và thương mại Newpro trong thời hạn 3 tháng. Chí Hiếu - Mai Hà - Lê Tân