Xe tải 'trôi' tự do trên quốc lộ, nhiều người tháo chạy

Vào khoảng 1 giờ ngáy 11.9, tại km 1837 trên tuyến QL1A (đoạn qua ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom), xe tải BS 60C - 180.48 (chưa rõ tên, địa chỉ người điều khiển) đang đậu ở cây xăng Hưng Thịnh theo hướng Đồng Nai - TP.HCM. Sau khi tài xế cho dừng xe bên lề, vào uống nước thì bất ngờ xe trôi tự do ra QL1A

Phát hiện sự việc, tài xế và mọi người chạy hỗn loạn, rất may sau khi trôi tự do khoảng 50 m trên QL1A và đụng vào dải phân cách cứng giữa đường, xe tải tự do tự cua vào và đâm sập hàng rào của một vựa cây giống Bảy Hào bên phải đồi mơ.