Xe tải vượt ẩu hất văng 2 mẹ con: Đề xuất phạt 11 triệu, giam GPLX 2 tháng

Đề xuất xử phạt 11 triệu đồng, tạm giam giấy phép lái xe 2 tháng

Căn cứ lời khai và hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt ông Thắng 11 triệu đồng và giam giấy phép lái xe 2 tháng đối với hành vi nói trên.

Hiện, biên bản vi phạm hành chính đã được Trạm CSGT Mađaguôi chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng xem xét để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với ông Thắng. Đây là mức xử phạt nghiêm khắc được cơ quan công an căn cứ vào các tài liệu thu thập được và các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đường sắt.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vượt tránh xe không đúng quy định khi tham gia giao thông, Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) cũng đang tạm giữ xe tải gây tai nạn do ông Thắng điều khiển để tiếp tục xem xét, xử lý (nếu phát hiện thêm lỗi vi phạm).

Tài xế khai gì ?

Như Thanh Niên đã thông tin, hành vi điều khiển xe tải lấn làn vượt ẩu gây tai nạn, hất văng 2 mẹ con người phụ nữ đi xe máy trên QL20 của tài xế xe tải xảy ra tại chợ Đại Lào (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) vào chiều 24.2 được camera an ninh ghi lại. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ cùng bé gái té ra đường, chỉ cách bánh xe tải trong gang tấc. Rất may, cả 2 chỉ bị thương nhẹ. Hình ảnh vụ tai nạn khiến người xem thót tim và bức xúc.

Theo biên bản làm việc với công an, ông Thắng trình bày vào thời điểm xảy tai nạn, ông điều khiển xe tải lưu thông trên QL20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM. Khi đến địa điểm trên, ông Thắng nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện thùng xe mình gần đụng với thùng xe đang lưu thông theo chiều ngược lại nên ông Thắng đánh lái qua bên phải đường. Song do ông lấy lái quá đà nên xe tải lấn qua làn đường xe máy và xảy ra va chạm với xe máy do chị Bùi Thị Thơm (ngụ xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) điều khiển chở theo bé gái lưu thông cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên, theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại thì ông Thắng điều khiển xe tải lưu thông trên QL20 với tốc độ cao. Trước khi tai nạn xảy ra, phía trước xe tải ông Thắng điều khiển có 2 ô tô lưu thông qua chợ Đại Lào (TP.Bảo Lộc) với tốc độ chậm. Ở chiều ngược lại có một số phương tiện, trong đó có 1 xe chở rác lưu thông đúng làn đường quy định. Còn xe tải do ông Thắng điều khiển không giữ khoảng cách theo quy định, vượt ẩu và va chạm với xe máy đang lưu thông đúng làn đường cùng chiều phía trước khiến 2 mẹ con chị Thơm thoát chết trong gang tấc.

Liên quan vụ xe tải vượt ẩu hất văng 2 mẹ con, đề cập đến lời khai của ông Thắng, một lãnh đạo Trạm CSGT Mađaguôi cho hay: “Đó là lời khai của người vi phạm giao thông (ông Thắng - NV). Còn cơ quan công an phải căn cứ vào hiện trường, hình ảnh camera và các chứng cứ tài liệu khác liên quan đến vụ tai nạn. Sau khi xác minh, làm rõ mới lập biên bản vi phạm hành chính để trình các cấp có thẩm quyền xử phạt đúng theo quy định của pháp luật”.