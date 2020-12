Xem xét thay thế ngay cán bộ nơi xảy ra vụ buôn lậu khủng ở Quảng Ninh

Ngày 22.12, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa yêu cầu Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng uỷ Cục Hải quan tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể có liên quan vì để xảy ra vụ buôn lậu quy mô lớn tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (H.Hải Hà, Quảng Ninh).

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị nêu trên xem xét điều chuyển ngay, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý Đồn Biên phòng Quảng Đức; Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, với quan điểm khi cơ quan chức năng kết luận đến đâu, rõ đến đâu thì xử lý cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng liên quan đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Liên quan đến vụ buôn lậu khủng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh do Cường “Hà” cầm đầu, hiện nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an, C03) đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ việc, trong đó, rà soát các kho hàng khủng tại khu vực biên giới Móng Cái.

Như Thanh Niên đã đưa tin, đêm 17, rạng sáng 18.12, lực lượng công an đã khám xét nhiều kho hàng tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh và TP.Móng Cái (Quảng Ninh), thu giữ khoảng 300 tấn hàng hóa, gồm: quần áo, vải vóc, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô và xe máy, hàng điện tử...

Hàng lậu bị bắt giữ ngay tại bãi kiểm hóa ở Cửa khẩu Bắc Phong Sinh Ảnh Đình Trường

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ nhiều xe tải chở hàng lậu đã thông quan qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồng thời khống chế tại chỗ hơn 30 đối tượng có liên quan.

Cũng trong ngày 17.12, lực lượng chức năng còn đồng loạt khám xét các kho chứa hàng Hưng Yên, Hà Nội... liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong đường dây buôn lậu của Đào Văn Chấp, thu giữ thêm gần 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

C03 xác định đường dây buôn lậu này có quy mô xuyên quốc gia, do Đào Văn Chấp (51 tuổi, ngụ P.Ka Long, TP.Móng Cái), hay còn gọi là Cường “Hà” , cầm đầu.

Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, đường dây buôn lậu trên được vận chuyển qua Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, sau đó hàng được đưa về các kho lưu giữ tại Hải Hà, Móng Cái, Hưng Yên… để chờ đi bằng đường hàng không tới các tỉnh phía Nam.