Xem xét xử lý cựu Giám đốc Công an Sóc Trăng Đặng Hoàng Đa

Ngày 2.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Thanh tra Bộ Công an vừa chuyển đơn thư phản ánh một số nội dung liên quan đến ông Đặng Hoàng Đa , Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tới cơ quan kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư để xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an nhận được đơn phản ánh ông Đa khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, duyệt chi nhiều khoản không đúng dẫn tới nợ ngân sách 7 tỉ đồng, bao che cho cán bộ cấp dưới có sai phạm... Đơn đã được chuyển cho Thanh tra Bộ Công an xem xét, xử lý.

Tháng 4.2019, Công an tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo Đảng ủy Công an T.Ư về dư nợ tại Công an tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, tháng 10.2016, ông Đặng Hoàng Đa khi chuyển công tác về Bộ Công an đã bàn giao lại các khoản kinh phí nhưng không bàn giao "quỹ sản xuất". Thời điểm này, "quỹ sản xuất" bị âm (thu không đủ chi) hơn 7,7 tỉ đồng.

Kiểm tra cho thấy, từ năm 2011 đến khi ông Đa chuyển công tác, tổng thu của quỹ này là 38 tỉ đồng nhưng đã chi hơn 45,9 tỉ đồng. Trong đó, chi quà biếu, tiếp khách gần 40 tỉ đồng; chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỉ đồng; chi cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ bếp ăn trên 1 tỉ đồng và chi khác hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo báo cáo, ông Đa thời điểm đó đã duyệt chi trên 28,8 tỉ đồng , còn lại do các lãnh đạo khác duyệt chi. Thực tế, nhiều khoản chi tiếp khách, mua quà biếu và đi công tác của lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng từ vài chục triệu đồng, cao nhất 150 triệu đồng.

Do lạm chi, "quỹ sản xuất" của Công an tỉnh Sóc Trăng phải mượn ngân sách nhà nước để chi trả. Đáng chú ý, những người liên quan cho biết, việc mượn ngân sách là chấp hành chỉ đạo bằng miệng của Giám đốc Đặng Hoàng Đa. Do ông Đa chuyển công tác về Bộ Công an, nên Công an tỉnh Sóc Trăng không đủ thẩm quyền để xem xét, xử lý số tiền bị âm kể trên.