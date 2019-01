Xét nghiệm ma tuý với lái xe kinh doanh vận tải trên toàn quốc

Đó là một trong những nội dung vừa được Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo trong thông báo được Văn phòng Chính phủ phát đi chiều nay (19.1), sau một cuộc họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Cụ thể, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị của bộ và sở y tế các địa phương phối hợp với công an phục vụ công tác xét nghiệm ma tuý, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải. Phó thủ tướng cũng yêu cầu hai ngành này tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe trên toàn quốc, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; phối hợp với ngành giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma tuý đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc thực hiện kiểm tra chất ma tuý và nồng độ cồn đối với toàn bộ nạn nhân cấp cứu do tai nạn giao thông.

Trong khi đó, Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn quốc duy trì việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với tài xế và quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện trong cả năm 2019.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các địa phương lập chuyên án điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả giấy khám sức khoẻ cho người học lái xe, làm giả giấy phép lái xe hoặc có hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và khám sức khoẻ cho người học lái xe . Chỉ đạo công an các cấp phối hợp với viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân khởi tố, điều tra, xét xử điểm một số vụ án hình sự do vi phạm quy định của pháp luật về nhật tự an toàn giao thông gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, điển hình là vụ tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Long An…