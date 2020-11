Xét nghiệm RT-PCR âm tính Covid-19, vì sao vẫn cách ly người liên quan?

Trưa nay, 1.11, Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Nam); Công an huyện Bắc Trà My, H.Nam Trà My; Bộ đội Biên phòng và người dân hơn 50 người tập trung tìm nạn nhân mất tích xã Trà Leng