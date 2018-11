Xét xử 2 cựu tướng công an và đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng

Với sự bảo kê, tiếp tay của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh , cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, trong 3 năm, đường dây đánh bạc qua mạng internet núp bóng “hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm” đã phủ sóng nhiều tỉnh thành, lôi kéo hàng triệu người tham gia, thu lợi bất chính gần 10.000 tỉ đồng.

Dự kiến hôm nay (12.11), TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỉ xuyên quốc gia, một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tại phiên tòa, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử 92 bị cáo, với các tội danh: tổ chức đánh bạc, đánh bạc; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm dụng tài sản. Phiên tòa sẽ có mặt của 73 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Vụ án này có tổng cộng 30 luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo, 3 LS bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, TAND tỉnh Phú Thọ cũng triệu tập 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tới tòa để phục vụ quá trình xét xử.

Ngoài ra còn có 87 người/công ty cũng được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc người làm chứng.

Ảnh: Bộ Công an cung cấp Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam



Đường dây đánh bạc núp bóng “nghiệp vụ” Công an

Trong vụ này có 40 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc , gồm có Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online)...; 44 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc; 2 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ gồm: Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát; còn lại là các bị cáo bị truy tố về các tội khác.

Theo cáo trạng, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club hoạt động từ 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc như tá lả, tiến lên, ba cây... hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn. Từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại, máy tính. Đường dây đánh bạc này phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng. Đến tháng 8.2017, đường dây bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ với sự chỉ đạo của Bộ Công an đánh sập.

Các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Văn Dương. Dương và các đồng phạm vận hành đường dây đánh bạc thông qua pháp nhân Công ty CNC, là doanh nghiệp bình phong của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, với chiêu bài phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát. Dương hưởng lợi bất chính 1.655 tỉ đồng. Dương đã sử dụng phần lớn nguồn tiền thu được đầu tư vào một số doanh nghiệp, thậm chí cả dự án BOT giao thông nên bị truy tố thêm tội rửa tiền.

Phan Sào Nam được xác định là đồng phạm tích cực, với lợi thế có trình độ, am hiểu về công nghệ thông tin, là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy các đối tượng thuộc Công ty VTC và Công ty Nam Việt tổ chức vận hành các game bài tổ chức đánh bạc. Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính hơn 1.475 tỉ đồng, sau đó chuyển những khoản “tiền bẩn” này qua nhiều tầng nấc trung gian rồi gửi đến bạn bè, người thân để gửi tiết kiệm, đầu tư vào các dự án, mua bất động sản. Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, bị cáo này còn bị truy tố tội rửa tiền.

Khi tướng công an bảo kê

Đáng chú ý nhất trong vụ án này là vai trò của 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Đây là những người có chức vụ, quyền hạn với đầy đủ công cụ, phương tiện, lực lượng được nhà nước giao để thực hiện việc phòng ngừa trấn áp, có ý nghĩa quyết định việc sống còn của game bài do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành nhưng các tướng công an đã không làm mà còn để tồn tại, phát triển gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực. Đây cũng là lý do đường dây đánh bạc hoạt động trong thời gian dài nhưng không bị triệt xóa.

Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ký văn bản công nhận CNC là công ty bình phong trái quy định. Với chức vụ là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phan Văn Vĩnh là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội đánh bạc nhưng lại ký văn bản trái nguyên tắc cho phép Nguyễn Văn Dương hợp thức, công khai game bài để tổ chức đánh bạc. Hàng loạt dấu hiệu “chống lưng” cho đường dây đánh bạc của 2 tướng công an cũng được các cơ quan tố tụng Phú Thọ chỉ rõ: Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC thuê lại chính trụ sở của mình ở số 10 Hồ Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội để vận hành hệ thống đánh bạc. Tại trụ sở của CNC còn gắn biển tên “Bộ Công an - Cục C50; Phòng làm việc của thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng”. Điều này đã thể hiện người đứng đầu cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với cơ quan cấp dưới hoặc các cơ quan khác xác minh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của Dương và đồng phạm.

Phan Văn Vĩnh còn chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.clup và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức nhằm che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện, yêu cầu báo cáo việc Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com đánh bạc trá hình, thì Phan Văn Vĩnh đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo, còn chỉ đạo cấp dưới báo cáo không đúng sự thật.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Vĩnh khai động cơ mục đích trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc là để tạo “nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao”. Tuy nhiên, trong thời gian CNC tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, không có khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, ngoại trừ khoản tiền rất nhỏ so với tổng doanh thu là 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt vi rút Symantec trị giá 30.000 USD cho C50.