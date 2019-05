Xét xử đường dây sản xuất ma túy tại VN: 'Ông trùm' nhận tội, người tình kêu oan

Trong khi đó, sống chung và có con với Dương, từng trợ giúp mang “túi đồ” đi giấu, nhưng hot girl Ngọc Miu lại chối “không biết Dương buôn bán ma túy”.

Ngày 7.5, TAND TP.HCM bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm “trùm” thuốc lắc Văn Kính Dương (38 tuổi, còn gọi là Hoàng “béo”, quê Hà Nội) cùng 9 đồng phạm về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ khoảng 120 kg ma túy. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận khi công an triệt phá năm 2017.

“Ông trùm” liên tục phạm tội

Trong đường dây này, Văn Kính Dương bị Viện KSND TP.HCM truy tố 5 tội danh: sản xuất trái phép chất ma túy ; mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ảnh: Khả Hòa Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc được đưa đến tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 6.2016 đến khi bị bắt vào tháng 4.2017, Dương đã sản xuất 124 kg bột ma túy nguyên chất, sau đó chia cho Tom (không rõ lai lịch) 84 kg. Số ma túy nguyên chất còn lại, Dương pha chế cho ra 120 kg ma túy tổng hợp, sau đó pha trộn với nhiều chất khác dập thành gần 500.000 viên thuốc lắc, giao cho đồng phạm đem đi cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai… bằng đường bộ, đường sắt. Để thuận tiện cho việc sản xuất ma túy, Dương sử dụng các CMND giả thuê khu biệt thự biệt lập ngay trung tâm Q.1 (TP.HCM) và một số biệt thự tại Q.7, H.Bình Chánh…

Tại tòa, Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cụ thể, Dương khai năm 2010 đã trốn khỏi nơi giam giữ khi đang thụ án cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến năm 2012, Dương tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Thị Phúc. Khi Phúc bị bắt và đưa ra xét xử (năm 2014, Phúc bị tuyên án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy), Dương lại một lần nữa trốn thoát. Khi bỏ trốn, biết tài khoản của Phúc có tiền, Dương thuê người đóng giả Phúc ra ngân hàng rút hết gần 380 triệu đồng trong tài khoản này.

Về đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2016 đến khi bị công an bắt, Dương khai trong một lần đi chơi ở vũ trường thì quen biết Tom. Sau đó, Tom cung cấp tiền chất ma túy, chỉ dạy Dương cách sản xuất ma túy. Còn các hóa chất khác, Dương tự đi mua theo hướng dẫn của Tom.

Cũng theo lời khai của Dương, do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền nên mới liên tục phạm tội, không nghĩ rằng, mua bán với số lượng nhiều sẽ bị tử hình.

Sống chung nhưng không biết Dương buôn ma túy (?!)

Trong vụ án này, ngoài Dương còn 9 bị cáo bị đưa ra xét xử liên quan đến nhóm tội danh về ma túy, gồm: Vũ Hoàng Anh Ngọc ( hot girl Ngọc Miu , 25 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành, Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền. Trong đó, hot girl Ngọc Miu được dư luận chú ý bởi từng xuất hiện trong MV của một số nam ca sĩ nổi tiếng. Trong vụ án, Ngọc Miu được biết đến với vai trò là người tình, sống chung như vợ chồng với Dương và bị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” với khung hình phạt 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi ly hôn chồng vào năm 2013, khoảng năm 2014 Ngọc Miu chung sống như vợ chồng với Dương. Cả hai bị cáo có 1 con chung sinh vào tháng 10.2015. Thời điểm này Dương vẫn chưa ly hôn vợ.

Trong thời gian quen nhau, Dương thuê cho Ngọc Miu một căn hộ chung cư cao cấp tại Q.7, ở cùng Giang. Theo lệnh của Dương, thuốc lắc sau khi sản xuất được giao tại căn hộ này, Giang có nhiệm vụ cất giữ và cho khách mỗi khi có đơn đặt hàng.

Khoảng tháng 9.2016, do nghi ngờ bị công an theo dõi, Dương yêu cầu Ngọc Miu đổi sang Q.5 ở; đồng thời do Giang chuyển ra Hà Nội hoạt động nên Huyền là người thường xuyên mang ma túy đến chỗ ở của Ngọc và cất giấu trong phòng của Giang.

Tháng 4.2017, khi Lê Văn Mang bị bắt, Hoàng “béo” điện thoại cho người tình, bảo gọi Huyền lấy đồ (ma túy) đem cất giấu chỗ khác. Khi Huyền đến, người giúp việc đưa túi đồ cho Huyền nhưng bị cáo này không biết đem cất ở đâu. Nghe Huyền nói đồ này không thể đem về nhà mình, Ngọc gọi điện cho một khách sạn quen tại Q.10 (TP.HCM) rồi bảo Huyền đem túi đồ đến đó cất giấu. Tuy nhiên, sau một ngày cất giữ, CQĐT đã bắt giữ Ngọc, khám xét phòng khách sạn và thu giữ 7 gói cà phê chứa 3.513 viên thuốc lắc, trong đó khối lượng ma túy ở thể rắn là hơn 800 gr.

Tại tòa, bị cáo Ngọc thừa nhận biết Dương có vợ con nhưng vì có tình cảm nên vẫn chấp nhận sống chung. Bị cáo khai khoảng thời gian sống chung với Dương, chuyện công việc và tiền bạc giữa hai bên rất rạch ròi, bị cáo không quan tâm Dương làm gì và không biết Dương sản xuất, mua bán ma túy (?!).

Khi chủ tọa chất vấn: “Nếu không biết Dương mua bán ma túy, sao đem túi ma túy của Dương đi giấu chỗ khác”, Ngọc trả lời: “Bị cáo nghĩ rằng túi đồ đó là tiền của Dương, không biết là ma túy”. Chủ tọa: “Nếu là tiền sao không để ở nhà”, Ngọc đáp: “Dương bảo bị cáo đem cất giùm nên bị cáo đem tới khách sạn bị cáo quen biết để cất”…

Hôm nay (8.5), phiên xử tiếp tục nội dung thẩm vấn.