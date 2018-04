Xét xử nguyên cán bộ Hải quan TP.HCM nhận hối lộ

Dự kiến phiên tòa xét xử trong 2 ngày.



Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ngày 29.12.2015, qua xác minh tố giác, tin báo tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp Duy sau khi bị cáo từ Trung Quốc về VN. Khám xét tại nhà, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ 64 phong bì và giấy gói, phong bì đựng tiền, tổng cộng hơn 964 triệu đồng. Trong đó, đã xác định được 40 phong bì, tổng số tiền gần 542 triệu đồng của 50 DN; số tiền còn lại chưa xác định được DN đưa hối lộ cho Duy.

Cáo trạng nêu, từ tháng 1.2015 đến khi bị bắt, lợi dụng công việc của mình là thu thập thông tin có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại tại cảng Cát Lái, Khu chế xuất Linh Trung để báo cáo lãnh đạo tổ, làm căn cứ để Đội kiểm soát hải quan ban hành “phiếu phối hợp công tác”, phối hợp với chi cục hải quan trên địa bàn kiểm tra thực tế hàng hóa của DN có hoạt động nhập khẩu; lợi dụng tâm lý lo ngại của các DN khi bị kiểm tra thực tế hàng hóa như phát sinh chi phí, chậm trễ trong việc giao hàng… Duy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận để nhận hối lộ của 50 DN để các DN này không bị kiểm tra thực tế hàng hóa. Duy đã sử dụng căn nhà của mẹ đẻ ở đường Trần Khắc Chân (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) và phòng làm việc ở cảng Cát Lái làm nơi nhận tiền.

Tại cơ quan điều tra, Duy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai và tài liệu do DN, người làm thủ tục khai báo hải quan cho DN cung cấp; kết luận giám định giọng nói của Duy trong các file ghi âm cuộc gọi giữa bị cáo và người làm dịch vụ hải quan; kết quả đối chất, nhận dạng của những người có liên quan với bị can, với mẹ bị cáo và nhiều tài liệu khác đủ căn cứ kết luận hành vi của Duy là phạm tội với tính chất, mức độ rất nghiêm trọng.

Đối với các DN đã đưa hối lộ, cáo trạng nêu do bị đe dọa ép buộc và sợ phát sinh chi phí nếu bị kiểm tra hàng hóa khi làm thủ tục hải quan nên đã đưa tiền cho Duy. Hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội “đưa hối lộ”, nhưng cơ quan điều tra áp dụng chính sách hình sự trong việc phân loại xử lý nên không xử lý trách nhiệm hình sự người đưa hối lộ.