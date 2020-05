Xét xử vụ 'giang hồ vây nhốt xe chở công an'

Ngày 18.5, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm vụ ' giang hồ vây nhốt xe chở công an, gây náo loạn đường phố '.

Theo cáo trạng, trưa 12.6.2019, tại nhà hàng Lam Viên (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Nguyễn Tấn Lương, Lê Vũ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng một số người quen ăn nhậu tại phòng VIP 8. Thời điểm này, tại phòng VIP 2 có ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai), Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113) và trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai; mặc thường phục). Sau đó, hai nhóm xảy ra xô xát. Lúc xảy ra xô xát, Lương điện thoại cho Giang “36”; Giang gọi Kỷ, Bùi Văn Thái (còn gọi là Thái “đen”) đến.

Về phía ông Hiền, sau khi xảy ra xô xát, đã cùng Trường, Tú Anh và ông Hùng lên ô tô 4 chỗ BS 60A - 131.26 định rời khỏi quán thì bị Lương và một số người xăm trổ (chưa rõ lai lịch) chặn lại, yêu cầu xuống xe. Cùng lúc, Giang “36” cũng đến nơi, tiếp tục hăm dọa. Thấy vậy, Trường gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 đề nghị can thiệp.

Khi lực lượng Cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm Giang đứng dạt ra 2 bên, nên ông Tú Anh điều khiển xe rời khỏi quán. Thấy vậy, Giang “36” hô hào cả nhóm đuổi theo chặn lại; đồng thời dọa đánh, dọa giết những người ngồi trong xe. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa phải tăng cường lực lượng, điều động xe cẩu đến giải quyết, thì nhóm Giang “36” mới giải tán.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Lương phủ nhận hành vi “gây rối trật tự công cộng”, xúi giục người khác dẫn đến ách tắc giao thông. “Trách nhiệm này phải thuộc về Cảnh sát 113. Họ không giải quyết đúng trách nhiệm của mình. Nếu họ làm đúng thì không xảy ra vụ việc. Do những người ngồi trên xe là sếp của họ nên họ cho đi”, bị cáo Lương nói.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND TP.Biên Hòa đề nghị HĐXX cho công bố nhiều bút lục thể hiện Lương gọi cho Giang “36” đến để giải quyết chuyện đánh nhau. HĐXX cũng công bố lời khai của thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (nhân chứng) đến hiện trường yêu cầu xe BS 60A - 131.26 mở cửa nhưng bên trong không chấp hành.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lương, Giang “36”, mỗi bị cáo 4 năm tù; Kỷ 3 năm 6 tháng tù (trước đó Kỷ còn bị TAND TP.Biên Hòa phạt 3 năm 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nên tổng hợp hình phạt 7 năm tù); Căn, Sơn - mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù. HĐXX cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa tiếp tục truy bắt những nghi can tham gia vụ gây rối này để xử lý theo quy định pháp luật.