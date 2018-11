Xin lỗi đã làm phiền rồi... thi công ẩu

Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Lê Thị Thủy khẳng định, việc Bí thư huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) chỉ đạo công an “theo dõi” đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư là không đúng thẩm quyền.

Ngày 8.11, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn An Khang (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý.