Xử lý nghiêm các trường hợp phơi nông sản, đốt rơm rạ trên đường

Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản.

Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có phương án tổ chức các hoạt động xử lý phơi hoặc sấy nông sản và các sản phẩm phụ của nông nghiệp sau thu hoạch phục vụ nhu cầu của nhân dân; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuyệt đối không sử dụng lòng đường trái phép để phơi nông sản rơm rạ, không đốt rơm rạ và các sản phẩm phụ của nông nghiệp sau thu hoạch trên đường và dọc hành lang an toàn các tuyến đường bộ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng lòng đường trái phép để phơi nông sản sau thu hoạch; đốt rơm rạ, các sản phẩm phụ của nông nghiệp sau thu hoạch trên đường và dọc hành lang an toàn các tuyến đường bộ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, lề đường vào việc phơi nông sản, rơm rạ diễn ra phổ biến trên các tuyến đường giao thông, gây trở ngại, mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra; đặc biệt là những hành vi dùng gạch, đá xếp thành hàng trên đường để ngăn không cho các phương tiện giao thông đi vào khu vực phơi nông sản; người dân mang xe lôi, xe tự chế, phương tiện ra giữa đường để thu dọn nông sản; tình trạng người dân đốt rơm rạ , các sản phẩm phụ của nông nghiệp sau thu hoạch dọc hành lang an toàn các tuyến đường bộ, đường cao tốc tạo khói dày đặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông.

Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, nguyên nhân chính do ý thức của người dân chưa cao, bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa đạt hiệu quả, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chưa quyết liệt, thiếu các giải pháp đồng bộ để xử lý triệt để những vi phạm nêu trên.