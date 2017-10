Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo bộ, ngành trung ương và địa phương tham dự lễ xuất quân, diễn tập.



Sự kiện APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11 với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và khoảng 10.000 đại biểu, tập đoàn, doanh nghiệp, phóng viên trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo lễ xuất quân

Lực lượng tham gia bảo vệ APEC 2017 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao trách nhiệm cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh cao nhất cho sự kiện APEC 2017.

Các đại biểu làm lễ chào cờ Các lực lượng phô diễn

Thay mặt nhận nhiệm vụ tại lễ xuất quân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự APEC sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, hiệu quả để bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện APEC.



Các xe cơ giới hạng nặng làm nhiệm vụ chống bạo động, khủng bố diễu hành

Các lực lượng CSGT, PCCC diễu hành Dịp này, ngoài lực lượng TP.Đà Nẵng còn huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các tỉnh thành hỗ trợ

Thực tập phương án giải cứu con tin ở nhà cao tầng Biễu diễn võ thuật

Biễu diễn võ thuật Các nữ chiến sĩ cũng không thua kém

Các nữ chiến sĩ cũng không thua kém Phô diễn sức mạnh

