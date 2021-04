Y án 11 năm tù kẻ hiếp dâm bé gái trong lúc đi tìm 'vợ hờ'

Theo cáo trạng, Đá có 1 tiền án, 1 tiền sự trộm cắp, 2 lần bị đưa đi trường giáo dưỡng do trộm cắp và gây rối trật tự công cộng.

Trưa 10.5.2020, Đá đến P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu tìm chị N.T.M.C (30 tuổi, là "vợ hờ" của Đá), là người hạn chế năng lực hành vi.

Lúc này, cha chị C. đang ngủ trưa trước nhà, Đá âm thầm vào phòng thì thấy “vợ hờ đang ngủ, bé P. khóc nên gọi chị C. dậy cho con bú.

Trên giường có bé gái 11 tuổi (là cháu chị C.) đang nằm. Trong lúc chị C. cho bé P. bú, Đá lên giường kéo quần bé gái 11 tuổi rồi sờ tay vào ngực và vùng kín của bé. Bị Đá cưỡng bức , bé gái hét lên, chị C. quay người lại phát hiện nên can ngăn. Sau khi Đá bỏ đi, bé gái này kể lại vụ việc cho gia đình; gia đình tố cáo Đá.