Ý tài trợ hơn 800.000 liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam, về đầu tháng 9

Ngày 25.8, sau khi khởi tố vụ án gây rối trật tự nơi công cộng khiến 5 chiến sĩ công an bị thương ở H.Hướng Hóa (Quảng Trị), công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam 4 bị can.