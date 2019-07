Yêu cầu truy tận gốc vụ Trịnh Sướng tung 350 triệu lít xăng giả ra thị trường

Trong thư khen, Phó thủ tướng thường Trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh: "Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu, thu hồi tang vật với số lượng lớn, đến nay đã bắt giữ, khởi tố nhiều bị can; thành tích này được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, môi trường kinh doanh , bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông".