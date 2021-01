Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong vụ rơi thang tời khiến 11 người thương vong

Danh tính các nạn nhân Dưới đây là danh tính 11 nạn nhân do Sở LĐ-TB-XH Nghệ An cung cấp: 1. Đặng Văn Cung, 63 tuổi, trú tại xã Nhân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An (thợ xây): tử vong 2. Trần Trung Hiếu, 44 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An (thợ xây): tử vong 3. Phạm Văn Phượng, 47 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An (thợ xây): tử vong 4. Đặng Hữu Bình, 52 tuổi, trú tại xã Diễn Nguyên, H.Diễn Châu, Nghệ An (thợ xây): bị thương 5. Nguyễn Thị Lương, 46 tuổi, trú tại xã Nhân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An (phụ hồ): bị thương 6. Trần Thị Thủy, 46 tuổi, trú tại xã Nhân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An (phụ hồ): bị thương 7. Phan Văn Phúc, 46 tuổi, trú tại xã Diễn Nguyên, H.Diễn Châu, Nghệ An (thợ xây): bị thương 8. Phan Xuân Duẫn, 44 tuổi, trú tại xã Diễn Nguyên, H.Diễn Châu, Nghệ An (thợ xây): bị thương 9. Phạm Văn Phương, 45 tuổi, trú tại xã Hạnh Lâm, H.Thanh Chương, Nghệ An (thợ xây): bị thương 10. Võ Văn Phương, 45 tuổi, trú tại trú tại xã Diễn Nguyên, H.Diễn Châu, Nghệ An (thợ xây): bị thương 11. Phan Xuân Hải, 48 tuổi, trú tại xã Diễn Nguyên, H.Diễn Châu, Nghệ An (thợ xây): bị thương