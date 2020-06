Yêu chó: Mái ấm cho chó

Hàng trăm chú chó bị bỏ rơi, sắp giết thịt được chuộc về hoặc cứu sống nhờ những người có lòng thương động vật vô bờ bến. Đó là cô gái 9X Uyên Như ở H.Bình Chánh, TP.HCM; là anh Hùng Dương, công an Đội cảnh sát giao thông - trật tự, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và nhiều nhiều nữa những tấm lòng như thế.

Tôi gõ cổng, cô chủ ra mở, đàn chó đông không đếm nổi vây quanh, sủa inh ỏi. Hàng trăm chó mèo đã được cô gái 9X này cứu về chăm sóc, nuôi dưỡng, sau đó tặng những người yêu chúng thật sự. “Thường trú” ở mái ấm tình thương này nhiều nhất là chó với gần 100 con, đều có số phận đặc biệt. Điển hình như Tép, bị ung thư, chủ vứt ra bãi rác ba lần, nhưng cả ba lần Tép đều lê tấm thân tàn tạ về lại nhà chủ. Khi biết chủ tính chôn sống Tép, Uyên Như liền đến đem về, cứu chữa kịp thời.

Vàng bị chủ đánh gãy sống lưng dẫn đến liệt, cũng bị chủ bỏ bãi rác. Mỗi ngày Vàng lê lết đi kiếm ăn, hoại tử xương hông. “May mắn khi về trạm, bé được chữa trị, giữ được tính mạng”, Như chia sẻ. Còn Hến bị chặt đứt hai chân nằm trên vũng máu. Uyên Như đem về, bác sĩ cưa hai chân, lúc vết thương lành thì làm chân giả cho Hến. Bé Gạo bị chủ bỏ ngoài ruộng từ lúc chưa mở mắt chỉ vì bé bị dị tật một bàn chân. Trạm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time của Như đưa Gạo về thay nhau chăm sữa đến khi bé lớn...

Anh công an “bao đồng”

Là công an, ở nhà thuê, ngày nghỉ làm thêm đủ thứ việc để kiếm tiền... nuôi đàn chó do mình giải cứu. Đó là Lê Hùng Dương, 30 tuổi, từng công tác ở Phòng Hình sự 5 năm, sau chuyển qua Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP.Buôn Ma Thuột.