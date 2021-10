Thời tiết chuyển mùa, tại sao lại dễ nhiệt miệng, nóng trong người?

Khi tiết trời trở nên mát mẻ hơn, chúng ta thường có xu hướng thích ăn những món ăn cay nóng, đồ nướng, chiên xào nhiều dầu mỡ dẫn tới gia tăng tần suất làm việc, thanh lọc cơ thể của gan, gây nóng trong người, khoang miệng xuất hiện các nốt nhiệt. Theo Đông y tình trạng này là do thấp nhiệt ở tỳ, vị: Do ăn uống nhiều chất béo, cay, khó tiêu…nhiệt độc cộng với tân dịch (nước miếng) ở miệng, lâu ngày nung đốt niêm mạc miệng, lưỡi (gọi là thấp nhiệt) gây nên những vết loét.

Theo quan điểm của y học hiện đại, chứng nhiệt miệng (lở miệng) do nhiều nguyên nhân gây nên có thể các bệnh lý về răng miệng, hoặc do tổn thương ở niêm mạc miệng. Nguyên nhân thường gặp là do chế độ ăn thiếu vitamin C, chất xơ, ăn ít rau quả, thực vật cũng có thể gây lở miệng. Theo Đông y nhiệt miệng trong giai đoạn chuyển mùa có thể do hỏa độc, nhiệt độc ở tỳ, vị (nóng trong, suy giảm chức năng gan...).

Nóng trong, nhiệt miệng không phải là triệu chứng nguy hiểm và thường tự lành sau khoảng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên những triệu chứng này luôn gây khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống của người mắc, các vết viêm loét trong khoang miệng cản trở thú vui ăn uống, gây chán ăn bởi cảm giác đau xót “điếng người” mỗi lần thức ăn vô tình đi qua miệng vết thương.

Giải pháp giảm nhiệt miệng, nóng trong từ thảo dược

Nhiệt miệng, nóng trong thường xuất hiện mà không có một dấu hiệu báo trước nào, người bệnh khi cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người hay đau xót nhẹ trong khoang miệng khi sử dụng đồ ăn thức uống có tính chất kích thích vùng nhiệt thì tại thời điểm đó đó những triệu chứng này đã hình thành và cần thời gian để thuyên giảm, chữa lành.





Giải nhiệt, giải độc và thanh lọc cơ thể bằng thảo dược thiên nhiên là phương pháp an toàn và hiệu quả giúp ngăn ngừa: nhiệt miệng, nóng trong…luôn được người dùng tin tưởng và lựa chọn. Các loại thảo dược thiên nhiên có tác dụng thanh nhiệt, giải độc không chỉ được các sách Y học cổ truyền ghi rõ và cả giới nghiên cứu của Y học hiện đại cũng đã chứng minh.

Trong cuốn cây thuốc và vị thuốc Việt Nam do GS. TS Đỗ Tất Lợi biên soạn, Actiso có vị đắng, không độc, hỗ trợ lợi tiểu, các chứng bệnh yếu gan. Rau má có vị ngọt, hơi đắng, tính bình, không độc, giúp giải nhiệt, giải độc. Linh chi đỏ có vị đắng, tính bình, không độc hỗ trợ chức năng gan, thanh nhiệt, thải độc, tăng sức đề kháng… Trong dân gian, các dược liệu này thường được sử dụng đun/sắc nước uống như một loại nước giải nhiệt, giảm nóng cho cơ thể. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là tốn thời gian chuẩn bị, nguồn dược liệu trôi nổi không rõ nguồn gốc và không có tính ứng dụng cao trong cuộc sống bận rộn hiện nay, đòi hỏi sự kiên trì cao của người dùng.

Với sự phát triển của khoa học, thay vì sử dụng thảo dược thiên nhiên theo phương pháp truyền thống như: đun, sắc chiết lấy nước uống thì với công nghệ tiên tiến, các dược liệu được bào chế dưới dạng viên sủi, bột sủi dễ sử dụng.