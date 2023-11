Mỡ bọng mắt dưới gây già nua khuôn mặt khác với 'mắt cười' aegyo sal

Mỡ bọng mắt dưới - bệnh lý thu hút mối quan tâm thẩm mỹ của phụ nữ. Bởi nó không chỉ gây khó chịu, giảm tự tin mà còn gây ra nhiều phiền toái đeo đẳng con người.

Sự khác nhau giữa bọng mắt và 'mắt cười' aegyo sal

Có thể bạn đã từng nghe đến thuật ngữ tiếng Hàn - aegyo sal, khi dịch ra có nghĩa là mắt cười hay còn gọi “chất béo quyến rũ”, dùng để chỉ những lớp mỡ nhỏ tích tụ dưới mắt xuất hiện một cách tự nhiên ở trẻ em. Sự hiện diện của aegyo sal mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung.

Seohyun của nhóm nhạc K-pop Girls' Generation với cặp mắt aegyo sal @girlsgeneration

Tuy nhiên, bọng mắt lại là một vấn đề khác vì chúng nằm bên dưới vùng aegyo sal. Mí mắt dưới bao gồm các lớp: da, cơ, mỡ và các túi mỡ quanh mắt. Tuổi tác và các tác động môi trường bên ngoài sẽ làm giảm tính đàn hồi của các cấu trúc quanh vùng mắt, làm cho da nhăn nheo và sa trễ các túi mỡ quanh mắt, làm lộ rõ bọng mắt, thừa da chảy xệ. Ngày nay, bọng mỡ dưới mắt không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà tỉ lệ người trẻ gặp phải tình trạng này cũng đang ngày càng gia tăng.



Đặc điểm của bọng mắt: sưng ở vùng dưới mắt. Đường viền phình ra kéo dài xuống dưới. Các vết lõm hoặc đường dọc theo rãnh nước mắt có thể kèm theo sự đổi màu, có vẻ sẫm màu hơn vùng da xung quanh... @nu-vendome

Bọng mắt có thể có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, có một vài nguyên nhân dường như là bất khả kháng như di truyền, lão hóa. Nếu bạn già đi, bạn sẽ có quầng thâm và túi dưới mắt. Lão hóa: bọng mắt có thể là cảnh báo cơ thể đang già đi. Cơ bắp và các dây chằng trở nên yếu đi theo tuổi tác, khiến vùng da dưới mắt chảy xệ. Mỡ sẽ tích tụ bên dưới mắt và khiến chúng trông sưng húp. Những bọng mắt này có thể trở nên rõ hơn nữa khi chủ nhân của nó rơi vào căng thẳng hoặc ốm đau. Ngoài ra yếu tố di truyền, hay dị ứng, cơ thể giữ nước và thay đổi nội tiết... là những nguyên nhân khiến mỡ bọng mắt "chễm chệ" trên khuôn mặt của chúng ta.

Bọng mắt thường là vấn đề về thẩm mỹ và không yêu cầu điều trị đặc hiệu. Lối sống và các biện pháp tại nhà có thể giảm bớt hoặc loại bỏ mắt sưng phồng @dreamplasticsurgery

Tuy nhiên nếu nó là yếu tố di truyền và sự lão hóa, bạn có thể can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ.

Tại sao phải phẫu thuật cắt mỡ bọng mắt?

Khi nhìn vào gương buổi sáng, bạn có nghĩ mí mắt của mình trông "rộng thùng thình", rũ xuống và sưng húp không? Một số vấn đề mà kem dưỡng ẩm tốt và kem trị thâm quầng mắt không thể khắc phục được. Đó là lý do tại sao mọi người sử dụng phẫu thuật căng da mắt để trông trẻ trung, tỉnh táo và đẹp hơn.

Phẫu thuật có đau không?

Một số người coi phẫu thuật mí mắt là một thủ tục xâm lấn. Mí mắt là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể khuôn mặt nhưng quy trình thực hiện sẽ không gây đau đớn nhiều.

Phẫu thuật cắt mí mắt là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu. Trong quá trình thực hiện, bạn sẽ không thể cảm nhận được ca phẫu thuật. Một số bác sĩ phẫu thuật sẽ gây mê toàn thân cho bạn, trong khi những người khác chọn gây tê cục bộ đơn giản nếu cần ít công sức. Trên thực tế, phẫu thuật cắt mí mắt rất đơn giản và ít xâm lấn, hầu hết là thực hiện trong ngày. Toàn bộ quá trình có thể mất ít nhất là hai giờ.



Lấy mỡ bọng mắt

Hay còn được gọi là thẩm mỹ cắt mí dưới. Đây là ca tiểu phẫu đơn giản được tiến hành với đường mổ siêu mảnh trùng với đường mi dưới.

Thông qua đường mổ này, bác sĩ sẽ tiến hành bóc tách rồi khéo léo lấy bọng mỡ đồng thời loại bỏ một lượng da dư

Kết quả là bọng mỡ và lượng da chùng ở vùng da dưới mắt sẽ được khắc phục triệt để một cách an toàn, mang đến cho bạn đôi mắt trẻ trung hơn.

Quá trình phục hồi sau phẫu thuật mắt không khó hoặc mất nhiều thời gian. Hầu hết mọi người đều trở lại làm việc và sinh hoạt bình thường một hoặc hai ngày sau khi làm thủ thuật

Bạn có thể gặp khó khăn khi nhìn trong ngày đầu tiên sau phẫu thuật do sưng tấy hoặc do chất bôi trơn và thuốc mỡ được sử dụng trong và sau khi thực hiện thủ thuật. Bạn cũng có thể bị bầm tím hoặc đổi màu một chút. May mắn thay, những điều đó sẽ mờ dần trong vài ngày. Bất kỳ cơn đau nhẹ nào cũng có thể được xử lý bằng thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen hoặc Tylenol. Chườm lạnh giúp giảm sưng và khó chịu.



Bài viết với sự tư vấn chuyên môn từ bác sĩ thẩm mỹ Võ Thành Trung, Nguyễn Văn Cường.

Hình ảnh do Viện thẩm mỹ Kim Anh, La Ratio cung cấp