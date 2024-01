Mọi điều bạn cần biết về traptox, 'chấn động' trong làm đẹp cho cổ, vai thon

Gần đây, nhiều người xem TikTok bị thu hút bởi một xu hướng làm đẹp có tên là “traptox”. Trong một video dài 30 giây có đến 4,6 triệu lượt xem, cô dâu gây tranh cãi khi chia sẻ về chất mà cô dùng tiêm vào người để có chiếc cổ thon dài và bờ vai thanh mảnh tựa búp bê. Cô nói rằng phương pháp traptox này giúp cô xuất hiện rạng rỡ nhất trong bộ váy cưới của mình.

Những ai mơ ước sở hữu chiếc cổ thon dài và bờ vai phẳng đẹp tựa búp bê Barbie sẽ vô cùng hào hứng trước trào lưu này @barbie

Tuy nhiên, tâm lý chúng ta mỗi khi nghe đến việc đi thẩm mỹ, đưa chất gì đó vào cơ thể sẽ lo lắng rất nhiều vấn đề. Vậy traptox là gì, mọi điều bạn cần biết về traptox sẽ được bác sĩ Cường Nguyễn (Hội viên Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM), y sĩ kiêm kỹ thuật viên của Viện thẩm mỹ Myki và chuyên gia da liễu Quỳnh Giao giải thích về phương pháp làm đẹp mới nhất đang "chấn động" thế giới làm đẹp.

Phương pháp làm đẹp mới nhất đang làm "chấn động" thế giới, barbie botox còn được gọi traptox

@voguesg

Năm 2024 này là thế giới của Barbie và tất cả chúng ta đều đang sống trong đó. Lĩnh vực làm đẹp không tránh khỏi sự "tiếp quản" của màu hồng pastel này, điều đáng ngạc nhiên là tầm ảnh hưởng của nó vượt ra ngoài việc trang điểm mắt, má theo màu hoa vân anh. Trên thực tế, chính chiếc cổ thon và dài cũng như đôi vai có đường nét của Barbie đã tạo nên dấu ấn, dẫn đến sự phổ biến của một phương pháp thẩm mỹ mới nhất: barbie botox (hay traptox).

Traptox là gì? Liệu pháp này có đáng sợ?

Bác sĩ thẩm mỹ Cường Nguyễn giải thích: “Traptox, nói một cách đơn giản, là một loại thuốc tiêm chất điều hòa thần kinh có mục tiêu vào cơ thang trên, được thực hiện phần lớn với mục đích giảm thiểu căng thẳng cũng như khối lượng cơ ở khu vực đó”.

Traptox là viết tắt của từ “trapezius botox”, là phương pháp tiêm trực tiếp chất điều hòa thần kinh (botox, dysport, jeuveau…) vào nhóm cơ hình thang để thư giãn hoạt động của cơ. Nhóm cơ hình thang là nhóm cơ lớn nằm ở vị trí giữa gáy và lưng trên, qua vai và đi xuống giữa cột sống. Sau khi thực hiện traptox, dáng cổ sẽ dần thon dài và bờ vai phẳng hơn theo gần tiêu chuẩn của búp bê Barbie. Đó là lý do traptox còn được gọi với cái tên đáng yêu hơn là barbie botox.

Kim Kardashian khoe hình ảnh của mình trên mạng xã hội với chiếc cổ cao cùng bờ vai thon sau khi sử dụng phương pháp tiêm traptox @Kim Kardashian

Được áp dụng bởi những người nổi tiếng như Kim Kardashian và Lo Bosworth, quy trình này đã bùng nổ trong lĩnh vực văn hóa, với #traptox trên TikTok đã thu về 36 triệu lượt xem đáng kinh ngạc. Và mặc dù phương pháp điều trị này phần lớn được nhiều người yêu thích sắc đẹp bình thường hóa và được coi là không xâm lấn, nhưng nó đặt ra câu hỏi: liệu nó có đơn giản, vô hại như người ta tưởng không?

Tại sao có thể làm thon gọn bờ vai và giúp cổ cao?

"Tác dụng của botox hầu như không giới hạn ở khuôn mặt của bạn", chuyên gia da liễu Quỳnh Giao chia sẻ. "Quy trình này đòi hỏi phải tiêm botox vào vai của một cá nhân, chất tiêm tạm thời ngăn cơ bắp cử động. Nó chặn các tín hiệu thần kinh đến cơ, có nghĩa là nó không thể co lại. Do đó, điều này dẫn đến việc giảm kích thước ở khu vực này, tạo ảo giác về chiếc cổ dài hơn và đôi vai thon thả".

Lo Bosworth tựa nét đẹp thiên thần như búp bê Barbie sau khi sử dụng phương pháp traptox @lobosworth

Về cơ bản, botox hoặc bất kỳ loại chất điều hòa thần kinh nào cũng sẽ ngăn chặn sự giải phóng acetylcholine. Acetylcholine là chất chịu trách nhiệm truyền tín hiệu đến cơ bắp để cơ bắp co lại”. Giải thích rõ hơn về cơ chế, khi cơ không hoạt động trong vòng vài tuần hoặc vài tháng thì nó sẽ teo đi, từ đó khiến khu vực được tiêm trở nên nhỏ lại, thanh mảnh hơn. Ví dụ đơn giản dễ hiểu hơn là, nếu bạn bị bó bột trong một thời gian dài, khi tháo lớp bột ra, bạn sẽ thấy tay hoặc chân của mình nhỏ đi đáng kể. Traptox cũng hoạt động dựa trên cơ chế này. Traptox khiến cơ giảm căng thẳng, đau đớn và tình trạng cứng khớp do mất đi sự co cơ.

Chia sẻ thêm từ phía chuyên gia, việc teo cơ này không đáng sợ như bạn tưởng. Vì cơ thang là nhóm cơ lớn và những gì thực sự được tiêm chỉ là một phần rất nhỏ của nhóm cơ lớn này. Thế nên việc điều trị phần trên của cơ hình thang không gây tác động đến các hoạt động thường ngày của bạn.

Quy trình tiêm như thế nào?

Y sĩ Cát Thy (VTM Miki) cho biết: Giống như một phương pháp điều trị bằng botox thông thường, nó bao gồm nhiều điểm tiêm, chất tiêm sẽ xâm nhập vào cơ qua da. Dự kiến sẽ có một số mức độ khó chịu, mặc dù kem gây tê sẽ được áp dụng để giảm bớt mọi loại đau đớn hoặc tình trạng trầm trọng hơn.

Phương pháp điều trị này phù hợp nhất với ai?

Bất cứ ai đang tìm kiếm một đôi vai săn chắc và một đường nét cho chiếc cổ, mặc dù bác sĩ Cường Nguyễn cũng nhanh chóng chỉ ra rằng nó cũng phù hợp với những người đang phải vật lộn với chứng đau cổ cũng như đôi vai căng thẳng.

Ai không phù hợp với quy trình này?

Bác sĩ Cường Nguyễn cho biết: “Điều này là không nên đối với những bệnh nhân dưới 18 tuổi, đang mang thai hoặc đang cho con bú. Tôi cũng sẽ không giới thiệu nó cho bất kỳ ai đang mắc các bệnh về thần kinh cơ, có điểm yếu cơ hình thang từ trước và/ hoặc bị dị ứng với các thành phần của thuốc tiêm botox”.

Những rủi ro của traptox là gì?

Rủi ro lớn nhất phần lớn nằm ở sự cạn kiệt sức mạnh lâu dài cũng như sự bất cân xứng cơ thể. Như đã nói, các mũi tiêm được thiết kế để làm suy yếu cơ hình thang, về lâu dài có thể dẫn đến giảm sức mạnh. Rốt cuộc, việc giảm kích thước của cơ cũng có mối tương quan trực tiếp với việc làm giảm chức năng của nó. Tuy nhiên, cần lưu ý điều này chỉ có khả năng xảy ra nếu một cá nhân được tiêm thuốc thường xuyên chứ không phải tiêm một lần. “Ngoài ra còn có nguy cơ mất cân đối, khi cổ và vai có vẻ không cân đối. Mặc dù điều này có thể tránh được nếu bạn đến gặp một chuyên gia lành nghề để thực hiện traptox của mình”, bác sĩ Cường Nguyễn cho biết thêm.

Chuyên gia Quỳnh Giao cũng cũng cảnh báo về việc chống lại vết bầm tím và cảm giác khó chịu tại chỗ tiêm, cũng như khả năng lan truyền tác dụng của botox sang các cơ khác.

Kết quả kéo dài trong bao lâu?

Y sĩ Cát Thy giải thích: “Bạn sẽ giảm căng thẳng từ 7 đến 14 ngày kể từ khi tiêm và sẽ thấy hiệu quả đường nét được cải thiện vào khoảng 4 đến 6 tuần sau đó. Thông thường, tác dụng của nó sẽ kéo dài từ ba đến bốn tháng. Xin lưu ý rằng có thể bạn sẽ phải thực hiện nhiều buổi trước khi đạt được kết quả mong muốn”.