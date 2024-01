Nâng mũi: Đẹp nhiều - lo lắm, chiếc mũi thần thánh cứu cánh cả khuôn mặt

Làm đẹp nâng mũi có thể được thực hiện thông qua nhiều kỹ thuật khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là hai phương pháp bọc sụn và cấu trúc.

Thay đổi cả số phận

Fashion blogeer L.A là một nữ phóng viên trẻ của một tờ tạp chí thời trang có tiếng trong giới ở Sài Gòn. Khi bước chân vào tòa soạn làm việc cô có chiếc mũi tẹt và đường sống mũi bị gãy. Được một chị bạn phóng viên chuyên mục Thẩm mỹ sức khỏe khuyên đi nâng mũi cô chần chừ vì sợ đau và ngại vì sợ không đủ tiền. Một năm sau công việc cùng đời sống riêng vẫn lận đận, cô quyết định thử vận may.

Một nữ khách hàng nâng mũi cấu trúc sau một tháng tại Viện thẩm mỹ La Ratio @VTM La Ratio

Những năm trở lại đây, mọi việc đến với cô suôn sẻ và hoàn hảo, từ một cô bé thực tập giờ cô đã là biên tập viên phụ trách làm đẹp, thời trang được nhiều người biết tới. Gặp lại chị phóng viên năm nào, L.A tíu tít khoe: "Đúng là nhờ chị khuyên, số phận em đã thay đổi rõ từ ngày đi nâng mũi. Công việc cứ hanh thông, tình duyên ngon lành". Trên trang mạng xã hội, nhiều người khen cô đẹp, trong đó chiếc mũi lại được "like" nhiều nhất...

Sao ngoại cũng nâng mũi

Không chỉ ở Việt Nam, mà ngay cả quốc tế các ca sĩ, người mẫu cũng đi làm đẹp mũi. Những ngày mới nổi nhờ bản hit Umbrella, Rihanna có chiếc mũi khá ngắn và thấp. Khắc phục nhược điểm này, nữ ca sĩ đã chỉnh sửa nhưng không can thiệp quá nhiều ngoài việc nâng sống mũi và thu gọn cánh mũi.

Siêu mẫu 9X Karlie Kloss cũng có chiếc mũi thanh thoát, nhỏ gọn hơn trước nhưng sự khác biệt không quá rõ rệt @Karlie Kloss

Can thiệp dao kéo để biến chiếc mũi to quá khổ trở nên thon gọn là quyết định đúng đắn của minh tinh Jennifer Aniston. Gương mặt nhỏ của cô chỉ đẹp hơn nếu chiếc mũi đồng đều với những bộ phận khác. Ở Việt Nam cũng có một số người công khai mình chỉnh sửa làm mũi, như diễn viên Trương Ngọc Ánh, Angela Phương Trinh, Phi Thanh Vân, Vũ Thu Phương, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Thủy Tiên, Phương Linh, Lệ Quyên, "thánh bolero" Chu Ái Vy....

"Thánh bolero" Ivy Trần với chiếc mũi thon gọn hài hòa với khuôn mặt cá tính của cô nàng FB Chu Ai Vy

Nhiều sự lựa chọn nâng mũi

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường (Hội viên Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM), hiện ở Việt Nam có hai phương pháp nâng mũi được ưa chuộng. Nâng mũi bằng sụn nhân tạo và nâng mũi bằng sụn tự thân. Chất liệu sụn nhân tạo là chất liệu silicon hoặc hợp chất silicon được đúc chuẩn theo công nghệ của Hàn Quốc hoặc Mỹ.

Các chất liệu sụn nhân tạo thường được sử dụng như silicon định hình, thường được làm sẵn gần giống với cấu trúc của mũi ở dạng rắn, dẻo hoặc sợi mềm, bác sĩ sẽ đo và ước lượng hình khối mũi của bạn, sau đó "gọt dũa" sụn cho vừa khớp với phần mũi nâng cao. Sau khi tiêm thuốc tê, bác sĩ sẽ bóc mũi và đặt phần sụn nhân tạo vào. Phẫu thuật bằng sụn nhân tạo silicon vẫn được coi là phổ biến nhất hiện nay vì thời gian ngắn, chỉ từ 30 - 45 phút.

Chiếc mũi thần thánh cứu cánh cả khuôn mặt cho nữ khách hàng với chất liệu sụn nhân tạo an toàn được kiểm định chất lượng của Bộ Y tế. Khắc phục hoàn toàn dáng mũi thấp, đầu mũi hếch làm gương mặt kém thanh tú vốn có FB Nâng Mũi - Dr.Hải Lê

Đây là phương pháp đòi hỏi kĩ thuật tay nghề của bác sĩ cao, có kinh nghiệm, nếu gặp phải bác sĩ tay nghề non kém sẽ để lại một chiếc mũi không được tự nhiên, mũi bị méo khi nhìn thẳng, đầu mũi quá nhọn, hoặc bóng đỏ da đầu mũi, thậm chí những sụn mũi quá cứng có thể đâm thủng ra da. Như trường hợp chị chị N.D (Bình Dương) chia sẻ: "Sau hơn 3 năm đi nâng mũi bằng sụn nhân tạo, sống mũi của tôi bị lộ rõ dưới da, đầu mũi cứ đỏ bóng. Được người bạn mách nước, tôi tìm đến bác sĩ C tại TMV ở Q.5, TP.HCM để làm lại. Hiện ai cũng khen mũi của tôi gọn và tự nhiên, hài hòa hơn, đầu mũi trở về bình thường". Trong khi đó có nhiều người lại chọn nâng mũi bằng sụn tự thân. Phần thân mũi được nâng bằng sụn nhân tạo, phần đầu chóp mũi sử dụng sụn tự thân.

Mũi đẹp hoàn hảo của khách hàng nâng mũi bằng chất liệu là sụn tự thân FB Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á

Phần sụn này có thể được lấy từ sụn sườn, sụn vành tai, sụn bình tai... nhưng thường nhất là lấy sụn vành tai hoặc sụn vách ngăn mũi. Nhưng phần sụn chiết ra này để lắp vào đầu mũi là cả một vấn đề bởi lấy thiếu hoặc dư sụn sẽ ảnh hưởng đến người làm đẹp. "Vì là sụn tự thân nên tôi thấy dáng phom cho đầu mũi không tự nhiên. Sau 4 năm nâng mũi, đầu mũi tôi ngắn dần do phần sụn tự thân ở đầu chóp mũi chỉ là một miếng nhỏ nên bị hấp thu dần dần". Chị H.T (TP.HCM), người nâng mũi bằng sụn tự thân than thở.

Cần tham khảo ý kiến bác sĩ thẩm mỹ

Diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân đã từng công khai tình trạng chiếc mũi của mình. Trả lời trên báo chí, cô cho hay, sau gần 10 năm can thiệp dao kéo, chiếc mũi của cô đang bị teo nhỏ từng ngày và có dấu hiệu hoại tử. Nữ diễn viên chia sẻ, chiếc mũi của cô ngày càng nhỏ lại so với mũi ngày xưa, đầu mũi bị sưng rất khó chịu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường cho biết: "Mỗi phương pháp làm đẹp đều để lại những biến chứng riêng. Với sụn nhân tạo dù được làm bằng những chất liệu tốt, mềm mại nhưng quan trọng nhất là kĩ năng của các bác sĩ. Bởi vì các bác sĩ khi thực hiện phải căn cứ theo từng gương mặt để "gọt" sụn cho phù hợp với dáng mũi của gương mặt đó. Vì thế với những ai đang muốn sửa mũi, theo tôi nên cân nhắc xem mình có thật sự cần thiết không? Để quyết định chính xác, bạn cần có ý kiến tư vấn của bác sĩ thẩm mỹ và khi quyết định sửa mũi bạn phải chọn bác sĩ có tay nghề, uy tín cao để giúp mình tạo ra được chiếc mũi đẹp, tự nhiên".