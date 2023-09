Đầu mũi hay cánh mũi tuy chỉ là một phần nhỏ của chiếc mũi nhưng nó lại gây ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ của gương mặt. Vì thế, nếu bạn không may mắn sở hữu một cánh mũi và đầu mũi to bè, hãy tìm hiểu về phương pháp thu nhỏ đầu mũi, cánh mũi để sở hữu một dáng mũi đẹp “không góc chết”, vạn người mê.

Thu nhỏ đầu mũi được coi là một kỹ thuật trong phẫu thuật nâng mũi. Biện pháp này sẽ được bác sĩ chỉ định đối với những trường hợp đầu mũi thô, cánh mũi to và dày @La Ratio

Điểm danh những cách thu nhỏ đầu mũi không phẫu thuật

Dưới đây là một số thủ thuật thu nhỏ đầu mũi không phẫu thuật đang được chị em áp dụng nhiều tại nhà.

Sử dụng kẹp thu nhỏ đầu mũi: Đây là phương pháp bắt nguồn từ Nhật Bản đang được đông đảo chị em áp dụng hiện nay. Giải pháp này thực hiện bằng một chiếc kẹp với cơ chế sử dụng lực tác dụng cơ lên 2 cánh mũi để thon gọn đầu mũi. Loại kẹp này có nhiều kích cỡ và chất liệu khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chỉ cần 15 đến 20 phút với 3 lần thực hiện trong ngày bạn sẽ cảm nhận được kết quả.

Sử dụng kẹp thu nhỏ đầu mũi, đây là phương pháp bắt nguồn từ Nhật Bản đang được đông đảo chị em áp dụng hiện nay @funbug

Sự thật về phương pháp thu nhỏ đầu mũi không phẫu thuật

Xét về hiệu quả của phương pháp thu nhỏ đầu mũi không phẫu thuật, bác sĩ Trung Võ (chuyên gia tại Viện thẩm mỹ La Ratio) cho rằng những phương pháp trên hoàn toàn không thể mang lại hiệu quả như lời đồn. Bởi đầu mũi to do 2 nguyên nhân là sụn vách ngăn lỏng, sụn đầu mũi to thô và mô mềm mũi quá dày. Trong khi 3 giải pháp trên chỉ là tác động bên ngoài nên việc mang lại hiệu quả là rất thấp nếu không muốn nói là hoàn toàn không có kết quả.

@Viện thẩm mỹ Kim Anh

Chưa kể một số trường hợp thực hiện phương pháp này còn gây ra một số tổn thương không mong muốn cho mũi như:

Kẹp thu nhỏ do sử dụng chất liệu nhựa không đảm bảo nên trong lúc thực hiện sẽ để lại vết hằn trên da, làm tắc nghẽn quá trình lưu thông bình thường của mũi, có thể gây tình trạng tổn thương hoặc hoại tử mũi ngoài ý muốn.

Serum giúp thu nhỏ đầu mũi không đảm bảo chất lượng có thể gây ra tình trạng kích ứng da nổi mẩn đỏ, thậm chí nhiễm trùng mưng mủ gây hoại tử mũi.

Cuối cùng khi dùng thìa để đẩy đầu mũi có thể vô tình làm sụn mũi bị tổn thương gây vẹo, lệch hoặc bị thâm tím.

Vì vậy, những giải pháp trên là không nên thực hiện. Nếu có điều kiện bạn có thể tham khảo phương pháp thu nhỏ đầu mũi tại các viện thẩm mỹ để đảm bảo đạt hiệu quả và độ an toàn cao.

Ưu điểm của phương pháp thu gọn đầu mũi, cánh mũi

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường (hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM, nguyên giảng viên bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết: "Hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ đã có nhiều bước tiến mới. Kèm theo đó là hàng loạt công nghệ hiện đại ra đời, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của mọi người. Không thể phủ nhận sức mạnh to lớn mà phẫu thuật thẩm mỹ đã mang lại. Trong đó, những vấn đề về mũi được xem là loại hình được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Thay vì tự thu nhỏ đầu mũi ở nhà bằng những phương pháp trên vừa không hiệu quả lại không an toàn, khách hàng nên chọn phương pháp thu nhỏ đầu mũi tại các viện thẩm mỹ, bệnh viện thẩm mỹ uy tín, an toàn".

Một khách hàng với đầu mũi, cánh mũi trước và sau khi đã phẫu thuật thu gọn @Viện thẩm mỹ Kim Anh

Thu nhỏ đầu mũi, chiếc mũi trở nên thon gọn thanh tú @La Ratio

Bác sĩ Võ Thành Trung cùng ê kíp đang thực hiện ca phẫu thuật thu gọn đầu mũi, cánh mũi @La Ratio

Phương pháp phẫu thuật thu gọn đầu mũi, cánh mũi với các ưu điểm như:

Cánh mũi thon gọn, tự nhiên, mềm mại và cân đối

Sở hữu ngay đầu mũi thon gọn, hài hòa với dáng mũi và gương mặt của bạn

Quy trình thực hiện nhanh chóng, thao tác phẫu thuật nhẹ nhàng, không đau

Thu nhỏ đầu mũi có vĩnh viễn không?

Thu nhỏ đầu mũi chỉ cần thực hiện một lần duy nhất nhưng mang lại hiệu quả lâu dài, vĩnh viễn theo thời gian.

Tính đến thời điểm hiện tại, cách thu nhỏ đầu mũi bằng phẫu thuật thẩm mỹ là giải pháp tối ưu cho tình trạng đầu mũi @La Ratio

Vì vậy, trước khi thực hiện, bác sĩ cần tính toán kỹ lưỡng mức độ thay đổi của đầu mũi, can thiệp vừa phải. Khác với nâng mũi, thu nhỏ đầu mũi không quá nguy hiểm, cũng không lo bị ai đó đụng chạm làm lệch hay hỏng mũi, hoàn toàn không cần sử dụng bất kỳ vật liệu nhân tạo nào.