Tại sao các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ này sẽ bùng nổ trong năm 2024?

Đều đặn hàng năm luôn xuất hiện hàng loạt thủ thuật thẩm mỹ lọt vào danh sách phẫu thuật thẩm mỹ được yêu cầu nhiều nhất. Một số là những kỹ thuật và công nghệ hoàn toàn mới, trong khi một số khác là sự hồi sinh của những ca phẫu thuật lâu đời như phẫu thuật căng da mặt, làm mũi, hút mỡ... Và chỉ có thời gian mới biết được cái nào đứng vững trước thử thách của thời gian và cái nào sẽ lỗi thời vào năm tới.

Phụ nữ châu Á ở độ tuổi 20 đã phẫu thuật nâng mũi để có sống mũi cao hơn và đầu mũi sắc nét hơn @drkennethkim

Bác sĩ đã sử dụng sụn sườn của bệnh nhân để xác định hình dáng mũi và thực hiện thủ thuật bằng cách gây tê cục bộ để bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình phẫu thuật. Nữ khách hàng phục hồi nhanh chóng, những bức ảnh sau đó cho thấy một chiếc mũi đẹp, rõ nét, tôn lên khuôn mặt của cô.

Dưới đây là những xu hướng thủ tục xâm lấn năm 2024.

Sự trỗi dậy của ngành phẫu thuật thẩm mỹ sau thời gian dùng thuốc giảm cân - Ozempic

Kể từ khi Ozempic và Mounjaro trở thành những cái tên quen thuộc về thuốc giảm cân, trào lưu của nó đã "tụt" xuống thê thảm vì nhũng phản ứng phụ. Với sự thay đổi cân nặng quá nhanh đã dẫn đến tình trạng giảm mỡ ở mặt, ngực, bụng và thậm chí cả mông, khiến cơ thể trông như xẹp xuống.

Trong khi một số người có thể hài lòng hơn với cân nặng của mình sau khi dùng thuốc giảm cân thì những gì "bên trong" quần áo của họ lại có thể là một vấn đề khác @Catherine Falls Commercial

Bác sĩ Cường Nguyễn (Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM) cho biết các bệnh nhân đang giảm cân và yêu thích nó nhưng tác hại là làn da chùng nhão, vì nó diễn ra quá nhanh. Giảm cân chậm sẽ giúp collagen và da phục hồi trở lại để giảm bớt tác động chảy xệ này. Ông nói thêm rằng để chống lại tình trạng ảnh hưởng đến da của việc giảm cân, cũng có nhiều người chủ động sử dụng các phương pháp điều trị làm săn chắc da bằng tần số vô tuyến, đôi khi bằng các sản phẩm kích thích sinh học như Radiesse hoặc Sculptra.

Ý tưởng sử dụng chất làm đầy để khôi phục không phải là một phương pháp an toàn cho tất cả mọi người. Chuyên gia da liễu Quỳnh Giao (Trung tâm chăm sóc da Acclear) giải thích, những người già đi trên khuôn mặt do đang giảm cân nhiều sẽ nhận thấy tình trạng chảy xệ và hốc hác nhanh hơn khi nhìn vào gương. Việc "lấp đầy" khuôn mặt bằng nhiều sản phẩm sẽ không tiến triển tốt hơn. Thay vào đó, mô phải được lấy lại, đó là lý do tại sao khuôn mặt Ozempic thường cần phải phẫu thuật.

Khloe Kardashian là minh chứng tiêu biểu cho thấy giảm cân nhanh bằng Ozempic khiến diện mạo lão hóa nhanh. Tuy cô thon thả hơn nhưng gương mặt lại thiếu hẳn sức sống, chẳng hề ưa nhìn như xưa @Khloe Kardashian

Bất kỳ phương pháp giảm cân chóng vánh nào đều có tác dụng phụ hoặc hệ quả nặng nề, và Ozempic không phải ngoại lệ. Hiện trên TikTok đang ngập tràn các video minh họa về "hiệu ứng khuôn mặt Ozempic", giúp người xem có cái nhìn cận cảnh về làn da chảy xệ với hàng loạt đường nét hom hem thiếu sức sống. Thậm chí có người còn ví von gương mặt của những ai dùng Ozempic hốc hác và nhăn nheo như một trái nho khô.

Nhu cầu nâng ngực và mông trông tự nhiên hơn



Lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn và năm 2024 sẽ chứng minh điều đó. Trong nhiều năm, việc nâng ngực và nâng mông đã hướng tới kích thước lớn. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường (Giảng viên Phẫu thuật thẩm mỹ - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết thời kỳ đầu trong sự nghiệp của ông, có một thái độ tương đối ung dung giữa các bác sĩ phẫu thuật và bệnh nhân về tầm quan trọng của việc đặt túi độn ngực, đặc biệt là ở những phụ nữ trẻ có vòng 1 đủ lớn. "Có những thay đổi vĩnh viễn có thể ảnh hưởng đến ngực do cấy ghép và nó mở ra một cuộc chạy đua về kích thước, cuối cùng khiến một số phụ nữ rơi vào con đường tổn thương không thể khắc phục đối với ngực do cấy ghép quá lớn so với khung của họ".

"Mặc dù các phương pháp nâng ngực đang ngày càng phát triển nhưng xu hướng hiện nay là hướng tới một phương pháp nâng ngực tự nhiên hơn, phù hợp hơn với cơ thể" @beverlywilshiremedical

Bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Văn Cường cho biết một số phụ nữ chọn mỡ thay vì cấy ghép để làm nở ngực hoặc đổi một kích cỡ túi độn lấy một kích cỡ nhỏ hơn vì tất cả chỉ nhằm mục đích làm cho chúng vừa vặn với cơ thể của họ ở giai đoạn hiện tại của cuộc đời. Đối với một số phụ nữ, việc sử dụng túi độn nhỏ, hấp dẫn là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà họ từng đưa ra, giúp họ tự tin vào hình ảnh bản thân.



Điều tương tự cũng xảy ra với phương pháp nâng mông kiểu Brazil (BBL), dựa vào mỡ để tăng kích thước và hình dạng của mông @TMV Kim Anh

“Ban đầu, mọi người đều yêu cầu "bơm" càng nhiều mỡ càng tốt vào mông. Bây giờ, các khách hàng chỉ muốn cân bằng mọi thứ bằng vòng mông hẹp hơn và nhỏ hơn so với truyền thống trước đây. Thậm chí có một số bệnh nhân còn muốn làm cho mông của họ nhỏ hơn."Mục tiêu của việc nâng ngực là trông tự nhiên nhất có thể". Bác sĩ Cường còn cho hay bệnh nhân của ông muốn được khen ngợi cơ thể họ trông thật tuyệt vời sau làm đẹp chứ không phải tò mò rằng ai đã tạo ra vòng 1 hay vòng 3 cho họ. "Tôi muốn làm cho mọi thứ trông tự nhiên nhất có thể và bệnh nhân muốn kết quả phẫu thuật phù hợp hơn với kiểu dáng cơ thể của mình".

Căng da mặt khi gần tuổi 40

Độ tuổi 40 trở đi, vẻ đẹp mới thực sự bung sắc, nên không có gì ngạc nhiên khi những người ở độ tuổi 40 đang chi hàng nghìn đô la để nhờ cậy thẩm mỹ thực hiện làm đẹp.

Theo truyền thống, căng da mặt chỉ dành cho những người từ 60 tuổi trở lên, nhưng như thông tin của Viện thẩm mỹ khoa Dr. Hải Lê chia sẻ, hiện nay độ tuổi trung bình để thực hiện căng da mặt đã trẻ hơn nhiều, xấp xỉ gần 40 @Viện thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê

"Những người trẻ tuổi thực hiện phẫu thuật ít bị kỳ thị hơn và họ cũng sẵn sàng thảo luận với bác sĩ về các phương pháp thẩm mỹ bởi nhận thức về làm đẹp của khách hàng ngày càng tăng". Ở độ tuổi trung niên, việc cổ và hàm to phát triển là điều bình thường. Các yếu tố khác như tăng cân quá mức hoặc giảm cân nhiều có thể gây ra tình trạng lão hóa sớm.

Căng da mặt 40 tuổi hay còn gọi là căng da mặt mini, khác với phương pháp căng da mặt truyền thống. Ở những bệnh nhân trẻ tuổi căng da mặt sẽ có được nhiều lợi thế hơn bởi khi bạn còn trẻ quá trình lành vết thương có thể nhanh hơn và mọi vết sẹo để lại (mặc dù đã bị ẩn) có thể ít được chú ý hơn. Nguyên nhân là do làn da có xu hướng tái tạo nhanh hơn và hoàn thiện hơn so với khi già đi. Ngoài ra, đối với những người trẻ tuổi, cơ bên dưới và các mô khác không bị chảy xệ hoặc mất độ đàn hồi tự nhiên nhiều. Tương tự như vậy, khi còn trẻ thì khuôn mặt vẫn có khả năng sản sinh ra lượng collagen và đàn hồi dồi dào so với khi bạn ở độ tuổi 50 và 60. Điều đó đồng nghĩa với việc khi khuôn mặt được nâng lên một cách nhẹ nhàng, collagen và đàn hồi tự nhiên có thể hoạt động cùng với cơ bên dưới để giữ lại những đường nét trẻ trung và đầy đặn. Trên thực tế, khi bạn thực hiện thẩm mỹ căng da mặt ở độ tuổi 30 hoặc 40, kết quả có thể tồn tại lâu hơn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không cần đến các quy trình chỉnh sửa thường xuyên.

Khi bạn trẻ hơn và chưa mãn kinh, khung khuôn mặt sẽ giống như ở độ tuổi ba mươi. Chất lượng da cũng có thể bị tổn hại theo tuổi tác, tác động tiêu cực đến quá trình lành vết thương và kết quả @Viện thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê

Kết quả có thể khác nhau nhưng luôn thuận lợi hơn ở bệnh nhân trẻ tuổi và dẫn đến những thay đổi có tác động mạnh mẽ. Nên bạn thực hiện càng sớm thì càng tốt. Phẫu thuật căng da mặt can thiệp sớm là một trong những thủ thuật khiến mọi người trông tự nhiên hơn đồng thời trẻ hóa họ một cách "hợp pháp", giống một cuộc phẫu thuật làm đẹp hơn là một cuộc phẫu thuật tái tạo.

Tập trung vào việc "sửa chữa"’ đôi mắt

Combo thăng hạng nhan sắc: nâng mũi + cắt mí + độn cằm của một cô gái 22 tuổi @Cắt Mí La Ratio

Bác sĩ Võ Thành Trung (Nguyên bác sĩ thẩm mỹ chuyên khoa Tạo hình Thẩm mỹ - BV Chợ Rẫy, TP.HCM) cho biết hầu như mọi phương pháp trẻ hóa mắt sẽ có nhu cầu vào năm 2024, bao gồm cả phẫu thuật tạo hình mí mắt trên, phẫu thuật tạo hình mí mắt và nâng chân mày. "Tôi đã thấy sự gia tăng lớn kể từ mùa hè vừa qua ở những bệnh nhân muốn tập trung vào mọi thứ về mắt của họ. Tôi nghĩ mọi người đang thực sự tập trung vào hình dạng của đôi mắt và cách chúng thay đổi khi có tuổi”. Với thế hệ trẻ phụ thuộc rất nhiều vào giao tiếp và nội dung kỹ thuật số cũng như chụp ảnh selfie hằng ngày, một khi đôi mắt bắt đầu thay đổi dù chỉ một chút, bạn sẽ rất muốn có được đôi mắt được lọc và chỉnh sửa hoàn hảo ngoài đời thực.

Theo bác sĩ Cường Nguyễn, nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ thủ tục sau đại dịch đã tăng gần 20% vào năm 2022 và đối tượng bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trẻ hơn bao giờ hết.