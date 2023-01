Thông tin về ngày phát hành của Redfall bị rò rỉ

Theo GameRant, một nguồn tin rò rỉ có tiếng đã gợi ý về thời gian phát hành cho Redfall, trò chơi lớn tiếp theo của Arkane Studios sắp ra mắt vào năm 2023. Tin tức này khiến nhiều người hâm mộ háo hức vì công ty vẫn luôn kín tiếng về thời điểm ra mắt của trò chơi.

Redfall đã được công bố tại E3 2021 thông qua một đoạn trailer. Khi đó, không có ngày phát hành chắc chắn nào được đưa ra ngoài một thời điểm không xác định trong năm 2022, nhưng sau đó Redfall và Starfield đã chính thức bị trì hoãn sang năm 2023.

Mới đây, một chuyên gia rò rỉ khá nổi tiếng trên ResetEra với tên Klobrille đã bác bỏ ý kiến về việc Redfall sẽ được ra mắt vào mùa thu 2023, đồng thời gợi ý về thời điểm ra mắt qua một bình luận có nội dung “I May disagree with that” – với May là tháng 5, dường như Klobrille đang ngụ ý đây sẽ là thời điểm người chơi nhận được Redfall.





Starfield là một trong những tựa game được mong đợi nhất năm 2023 và dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2023. Với việc một nhân viên của Microsoft gần đây đã xác nhận rằng Redfall sẽ phát hành trước Starfield, nên việc phát hành vào tháng 5 là điều có thể xảy ra, nhưng cho đến khi Microsoft xác nhận chính thức mọi thứ vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn cho cộng đồng hâm mộ hai trò chơi.