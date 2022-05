Thu nhập cho thuê ổn định, nhà đầu tư đổ về Dĩ An săn căn hộ

Bình Dương dẫn đầu hiệu suất cho thuê căn hộ

Bình Dương hiện có khoảng 2,3 triệu người, trong đó 53,5% dân số là người nhập cư, tỷ suất di cư thuần cao (200,4%). Là tỉnh thứ 6/63 địa phương có nhiều người muốn di cư đến nhất. Lý giải nguyên nhân trên, các chuyên gia cho rằng xuất phát từ 2 yếu tố chính.

Thứ nhất, tốc độ đô thị hóa nhanh. Theo đó, Bình Dương có tốc độ đô thị hóa đạt trên 82%, thuộc nhóm có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước; với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông liên vùng, nội tỉnh được đầu tư đồng bộ, hiện đại. 4 năm liên tiếp được diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là 1 trong 21 (Smart 21) Thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới.

Thứ hai, cơ hội việc làm rộng mở. Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động với tổng diện tích 12.662ha, tỷ lệ lấp kín đạt trên 70%. Bình Dương đã và đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Lũy kế đến tháng 4.2022, có hơn 3.014 dự án đang đầu tư vào KCN còn hiệu lực, trong đó có 2.340 dự án có vốn FDI, đạt gần 28 tỉ USD. Quý 2 này, dự kiến tỉnh sẽ khởi công KCN Việt Nam Singapore 3 và KCN Cây Trường, đồng quy mô 1.000ha.

Số lượng và diện tích khu công nghiệp lớn đã đưa Bình Dương trở thành đô thị việc làm, thu hút hàng triệu người lao động, chuyên gia từ mọi vùng miền, trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc. Số liệu thống kê dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy Bình Dương là tỉnh có nhu cầu thuê BĐS cao nhất cả nước, đạt 74,5%. Theo báo cáo từ batdongsan.com.vn, tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ cao cấp của Bình Dương là 7-9%, cao hơn so với TP.HCM chỉ 5-6%.

Anh Khanh, một nhà đầu tư căn hộ nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ “thay vì bỏ ra hơn 4,5 tỉ đồng cho một căn hộ 60m2 tại TP.HCM, mỗi tháng thu về hơn 10 triệu đồng. Thì cùng diện tích đó, cùng khoản thu đó, tôi chỉ cần chi hơn 2 tỉ đồng khi lựa chọn căn hộ tại TP.Dĩ An, Bình Dương. Nếu áp dụng đòn bẩy tài chính tôi chỉ cần 300-400 triệu đồng đã có thể cầm chắc một suất đầu tư an toàn, sinh lời ổn định.

Đơn cử như dự án Diamond Connect (chung cư Phúc Đạt Connect 2) mặt tiền Quốc lộ 1K (Phạm Văn Đồng nối dài), dự án có giá chỉ từ 36 triệu đồng/m2. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30%, còn lại trả góp 1% mỗi tháng đã có thể dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp này.

Căn hộ Dĩ An sinh lời tốt nhờ hiệu suất cho thuê tốt

Theo các chuyên gia, muốn khai thác cho thuê hiệu quả, các căn hộ phải đáp ứng được một số điều kiện như gần trung tâm thương mại, khu công nghiệp, thiết kế sang trọng, bàn giao cao cấp, sở hữu tiện ích bài bản... Chất lượng dịch vụ càng tốt, tỉ lệ thuê càng cao.

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1K, gần nút giao với Quốc lộ 1A, tổ hợp căn hộ Diamond Connect nhanh chóng hấp dẫn khách hàng muốn tìm kiếm chốn an cư lý tưởng và là lựa chọn hấp dẫn đối với nhà đầu tư cho thuê nhờ hội tụ tất cả yếu tố trên.

Bao quanh dự án là hàng loạt dịch vụ tiện ích như: Trung tâm thương mại Go! Dĩ An, Vincom Thủ Đức, Giga Mall (Thủ Đức), bệnh viện Hoàn Mỹ, làng Đại học, KCN Sóng Thần, khu chế xuất Linh Xuân… Với hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, TP.HCM và Dĩ An dường như không còn ranh giới, do đó thời gian di chuyển từ dự án đến quận 1 chỉ khoảng 20 phút.

Diamond Connect được tích hợp nhiều tiện ích cao cấp như nhà trẻ, TTTM, công viên, hồ bơi… nhằm kiến tạo môi trường sống xanh, sạch, khỏe. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại Việt Nam có trang bị hệ thống thang máy phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho cư dân. Dự án hiện xây dựng đến tầng 19, dự kiến cuối năm nay bàn giao.

Giai đoạn 2022 - 2025, TP.Dĩ An tiến lên đô thị loại I, hệ thống giao thông huyết mạch được đầu tư toàn diện như nâng cấp Quốc lộ 1K, mở rộng lộ giới Quốc lộ 1A lên 113,5m; mở rộng lộ giới đường Xuyên Á đoạn qua Dĩ An lên 120m… sẽ tạo cú hích mạnh mẽ tác động đến giá căn hộ khu vực này.

Nhân lúc mức giá căn hộ tại Dĩ An còn “bình dân", xuống tiền giai đoạn đầu sẽ giúp nhà đầu tư hưởng lợi nhuận kép: từ lợi nhuận cho thuê và biên độ tăng giá hằng năm.