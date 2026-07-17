Thu nhập của Zendaya tăng mạnh nhờ 'The Odyssey'

Zendaya: Từ ngôi sao Disney đến diễn viên hạng A

Theo Times of India, Zendaya được ước tính nhận khoảng 10 triệu USD khi tham gia The Odyssey. Dù con số này chưa được Universal Pictures hay đại diện nữ diễn viên xác nhận, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mức cát sê phù hợp với vị thế hiện nay của cô.

Trước đó, Zendaya cũng nhận khoảng 10 triệu USD khi vừa đóng chính vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất của bộ phim Challengers (2024). Theo Variety, đây là một trong những mức thù lao cao nhất dành cho một nữ diễn viên trẻ ở Hollywood.

Từ ngôi sao Disney đến dàn diễn viên của Spider-Man, Dune và The Odyssey, Zendaya đang trở thành một trong những gương mặt có giá trị thương mại cao nhất Hollywood Ảnh: Reuters

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh, Zendaya đã có tuổi thơ gắn liền với sân khấu. Sinh năm 1996 tại Oakland (California, Mỹ), cô là con gái của hai giảng viên. Mẹ cô từng làm việc tại Nhà hát Shakespeare California, vì vậy Zendaya thường theo mẹ đến hậu trường, tham gia các lớp diễn xuất và hỗ trợ công việc từ khi còn nhỏ.

Năm 8 tuổi, cô gia nhập nhóm nhảy Future Shock Oakland, đồng thời xuất hiện trong nhiều quảng cáo của Macy's, Old Navy, iCarly Toys và một số chiến dịch thương mại khác. Những trải nghiệm này giúp Zendaya sớm làm quen với ống kính và ngành giải trí.

Bước ngoặt đến vào năm 2010 khi Disney lựa chọn Zendaya vào vai Rocky Blue trong loạt phim thiếu nhi Shake It Up. Bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những series ăn khách nhất của Disney Channel, giúp cô trở thành thần tượng tuổi teen tại Mỹ.

Tại buổi ra mắt ở London (Anh) gần đây, Zendaya gây chú ý trên thảm đỏ khi diện chiếc vòng cổ Haute Joaillerie chế tác từ vàng trắng 18K, đính hơn 76 carat kim cương của Chopard Ảnh: Reuters

Sau thành công của Shake It Up, Zendaya tiếp tục tham gia phim truyền hình K.C. Undercover (2015 - 2018). Đây cũng là dự án đầu tiên cô giữ vai trò đồng sản xuất, cho thấy định hướng phát triển lâu dài thay vì chỉ là một diễn viên trẻ.

Thành công nhờ những bom tấn tỉ USD

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Zendaya đến khi cô gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai MJ trong loạt phim Spider-Man đóng cùng Tom Holland. Ba phần phim Spider-Man: Homecoming, Far From Home và đặc biệt là No Way Home đều đạt doanh thu hàng trăm triệu đến gần 2 tỉ USD toàn cầu, đưa tên tuổi Zendaya vượt khỏi hình ảnh ngôi sao Disney.

Song song đó, nữ diễn viên ghi dấu ấn với vai Rue Bennett trong loạt phim Euphoria của HBO. Vai diễn này mang về cho cô hai giải Primetime Emmy, giúp Zendaya trở thành nữ diễn viên trẻ nhất lịch sử hai lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình chính kịch.

Ở lần xuất hiện thứ hai trong ngày, nữ diễn viên chuyển sang đôi hoa tai bằng kim cương phản chiếu ánh sáng tinh tế, đồng thời tôn lên đường nét gương mặt ẢNH: TAMSON

Không dừng lại ở đó, Zendaya tiếp tục góp mặt trong thương hiệu khoa học viễn tưởng Dune của đạo diễn Denis Villeneuve với vai Chani. Hai phần phim đều đạt doanh thu cao và nhận nhiều đề cử Oscar. Năm 2024, cô tiếp tục gây chú ý với Challengers. Không chỉ đóng vai chính, Zendaya còn tham gia sản xuất bộ phim, đánh dấu bước chuyển mình từ diễn viên sang nhà sáng tạo nội dung.

Việc liên tục xuất hiện trong các dự án lớn khiến thu nhập của Zendaya tăng nhanh trong vài năm gần đây. Theo Celebrity Net Worth, tài sản ròng của nữ diễn viên hiện vào khoảng 40 triệu USD. Nguồn thu không chỉ đến từ điện ảnh mà còn từ các hợp đồng quảng cáo và thời trang.

Zendaya hiện là đại sứ toàn cầu của hàng loạt thương hiệu xa xỉ. Mỗi lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế hay thảm đỏ lớn đều thu hút sự quan tâm của truyền thông, giúp cô trở thành một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Không chỉ nổi bật trên màn ảnh, Zendaya còn là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ và được xem là biểu tượng thời trang của thế hệ Gen Z Ảnh: AP

Theo giới phân tích, việc phát triển đồng thời ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, thời trang và sản xuất giúp Zendaya không phụ thuộc hoàn toàn vào tiền cát sê như nhiều diễn viên cùng thế hệ.

Trong The Odyssey của Christopher Nolan, Zendaya đảm nhận vai Athena, sánh vai cùng dàn diễn viên đình đám như Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron và Lupita Nyong'o.

Theo Forbes, đây là dự án có kinh phí khoảng 250 triệu USD, đồng thời được kỳ vọng trở thành một trong những bom tấn lớn nhất năm 2026.