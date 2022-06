Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Tổng công ty Phát điện 2

Ngày 10.6, thạc sĩ tâm lý Bình An đã có buổi chia sẻ trong Chương trình sinh hoạt chuyên đề “Ngoắc tay nào” do Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phối hợp tổ chức.