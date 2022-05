Thủ tướng: 'Rất tự hào về người Việt ở Mỹ'

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngoài khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh), còn tạm giữ 4 xe sang.