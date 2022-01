Thừa Thiên - Huế: Bắt quả tang nhóm thanh niên thuê phòng để 'bay lắc' ma túy

Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thừa - Huế) cho biết đã xóa 2 tụ điểm ma túy trên địa bàn, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Hải (34 tuổi, trú TP.Huế) vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an P.Thủy Biều ghi nhận nhà Trần Thị Ngọc Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn là tụ điểm mua bán ma túy. Vào lúc 20 giờ ngày 29.12.2021, Công an P.Thủy Biều bất ngờ kiểm tra hành chính và phát hiện tại nhà của Hải đang tàng trữ 17 viên ma túy loại Methamphetamine.

Tại đây, Công an P.Thủy Biều thu giữ nhiều công cụ dùng để sử dụng ma túy và 22 triệu đồng liên quan đến ma túy.





Tại cơ quan Công an, bước đầu Hải khai nhận mua ma túy về vừa để bán và vừa để sử dụng. Trước đó, Hải có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang 4 thanh niên nam nữ cùng "bay lắc"

Theo Công an TP.Huế, trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 2.1.2022, Công an P.Tây Lộc (TP.Huế) bắt quả tang nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Hữu Hoàng (20 tuổi), Đặng Thị Hoài Nhi (22 tuổi), Phan Thị Diễm My (20 tuổi), Bảo Quốc (23 tuổi, cùng trú TP.Huế) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 0,234 gr ma túy loại Ketamine, 1 bộ loa, đèn dùng để phục vụ hoạt động “bay lắc”.

Hiện Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên nam nữ này về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tại tụ điểm phòng trọ này.