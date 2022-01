Thừa Thiên - Huế: Phá đường dây lô đề quy mô lớn, bắt giữ 16 nghi phạm

Ngày 7.1, đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, bắt giữ 16 nghi phạm có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Nguyên Khang, Huỳnh Thị Trang, Lê Thị Hằng, Lê Thị Thái, Trương Thị Huệ, Trương Thị Hồng, Lê Thị Tâm, Võ Đại Phương, Đặng Hữu Quang, Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Thị Chi, Lê Văn Thanh, Huỳnh Thị Trang, Phan Thị Quỳnh Châu - tất cả cùng trú tại TP.Huế, chưa rõ năm sinh). Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Thị Thanh Vân cầm đầu.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 6.1, kiểm tra nhà số 77 đường Chi Lăng, TP.Huế của Nguyễn Thị Thanh Vân, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Vân đang tập hợp tịch đề, trong đó số tiền trên phôi đề của 2 đài miền Trung và miền Bắc là hơn 35,5 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Thanh Vân khai nhận hằng ngày, Vân nhận tịch đề của các cái dưới chuyển thông qua tài khoản mạng xã hội Zalo, Viber, đồng thời phân công cho con trai là Lê Nguyên Khang đi nhận tịch đề trực tiếp của các cái dưới. Ngoài ra, Vân còn sang số đề cho em gái của mình là Nguyễn Thị Ngọc Châu để thu lợi bất chính.

Tiến hành kiểm tra, khám xét tại nhà của Châu cùng ngày 6.1, lực lượng công an phát hiện trong nhà Châu đã nhận tịch đề do các đối tượng cấp dưới chuyển với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Qua khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong ngày 6.1, nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thanh Vân cầm đầu đã nhận nhiều lượt đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền đánh bạc là 650 triệu đồng.





Bước đầu qua, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề gần 5 năm. Cơ quan điều tra ước số tiền đánh bạc hằng năm có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết đây là đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn, hoạt động nhiều năm với số lượng con bạc phủ khắp cả tỉnh. Để qua mắt cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên đổi số điện thoại và mọi thông tin trao đổi thực hiện qua mạng xã hội Zalo, Viber; liên quan đến giao nhận tịch đề đều bị xóa trong ngày hoặc sau ngày hôm đó. Lực lượng công an phải thường xuyên theo dõi, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ mới phát hiện, triệt xóa thành công đường dây này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm trong đường dây lô đề nói trên.