Thừa Thiên - Huế: Phát hiện nhiều vụ tàng trữ ma túy trong các nhà nghỉ

Ngày 17.5, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đột kích các nhà nghỉ, nhà trọ, kiểm tra và phát hiện nhiều nghi can tàng trữ ma túy. Lực lượng công an đang tạm giữ hình sự 2 nghi can để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 13.5, Công an TP.Huế đột kích kiểm tra phòng 302 tại nhà nghỉ Cát An (đường Ngô Quyền, P.Vĩnh Ninh, TP.Huế). Tại đây, lực lượng trinh sát bắt quả tang Trần Ngọc Đạt (20 tuổi, trú tại H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đang tàng trữ trái phép chất 20 túi nilon bên trong có tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn 36 gr, 1 túi nilon chứa 12 viên nén màu xanh, 1 túi nilon chứa 1 viên nén màu hồng cùng nhiều mảnh vụn có tổng khối lượng hơn 6 gr.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đạt khai nhận số tang vật trên đều là ma túy tổng hợp, do Đạt mang từ Quảng Trị vào Huế để giao cho khách hàng.





Trước đó, ngày 10.5, Công an P.Phú Hội (TP.Huế) cũng bất ngờ kiểm tra tại nhà trọ 120 đường Lê Lợi và bắt quả tang Đặng Quang Ngọc Nhân (21 tuổi, trú tại H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đang tàng trữ trái phép 4 gói nilon, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng hơn 1 gr, 1 gói nilon bên trong chứa 3 viên nén màu nâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhân để tiếp tục điều tra mở rộng án. Còn Trần Ngọc Đạt, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng để củng cố hồ sơ xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.