Thừa Thiên - Huế: Vừa hoạt động trở lại, karaoke bị phát hiện có khách dùng ma túy

Ngày 14.2, Công an TP.Huế cho biết Cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Huy (24 tuổi, trú P.Thủy Phương), Nguyễn Thanh Đức (27 tuổi, trú P.Thủy Dương) và Huy Tiến (27 tuổi, trú P.Dương Hòa, cùng TX.Hương Thủy) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Những người này vừa bị công an phát hiện và bắt quả tang tàng trữ, sử dụng ma túy trong phòng karaoke.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 12.2, Công an P.Trường An (TP.Huế) bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở karaoke BigZero tại 106 Đặng Huy Trứ (P.Trường An), bắt quả tang tại phòng 403 có 6 khách đang hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ hơn 0,5 gr ma túy tổng hợp loại Ketamine và hơn 0,1 gr ma túy tổng hợp loại MDMA.

Sau khi phát hiện và bắt giữ, Công an P.Trường An đã bàn giao vụ việc, nghi phạm cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Huế thụ lý theo thẩm quyền.

Đưa ma túy về làng bán

Cùng ngày, Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang H.V.P (21 tuổi) và N.C.A.S (22 tuổi, cùng trú xã Phong Hải, H.Phong Điền), thu giữ hơn 4,2 gr ma túy.





​Cụ thể, qua quá trình theo dõi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 11.2, tại Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc, tổ công tác của Công an H.Phong Điền bắt quả tang H.V.P đang tàng trữ trên người hơn 1,5 gr ma túy. Qua đấu tranh, P. khai nhận mua số ma túy trên của N.C.A.S để sử dụng.

​Qua truy xét nhanh, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Hải Đông (xã Phong Hải), tổ công tác bắt quả tang N.C.A.S đang tàng trữ trên người hơn 1,5 gr ma túy. Tiếp tục khám xét nơi ở của S., tổ công tác phát hiện thêm hơn 1,1 gr ma túy. Qua khai thác nhanh, S. khai nhận đã bán hơn 1,5 gr ma túy cho P.; số ma túy tàng trữ là dùng để bán cho các "khách hàng" có nhu cầu.

Ngày 13.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phong Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P. về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can S. về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và tiếp tục điều tra, củng cố vụ án đưa ma túy về làng để bán.