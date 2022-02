Thừa Thiên - Huế: Xô xát tại trường, một học sinh lớp 6 bị đâm tử vong

Chiều 15.2, Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra làm rõ vụ học sinh ở Trường THCS Phong An xô xát nhau, khiến một nam sinh lớp 6 bị đâm bằng dao rọc giấy vào bụng, tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, tại Trường THCS Phong An (H.Phong Điền), giữa nam sinh tên C. (lớp 7) và nam sinh tên H. (lớp 6) xảy ra xô xát ở khu vực nhà vệ sinh của trường.





Sau đó, nam sinh T.C.Y (học cùng lớp 7 với C.) đến bênh vực C. Trong lúc hai bên xô xát, Y. mang dao rọc giấy đâm trúng bụng H.

H. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng tại xã Phong An, H.Phong Điền) cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm mất nhiều máu, nam học sinh lớp 6 này đã tử vong sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ.