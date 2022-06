Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Sáng 8.6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Rajnath Singh. Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Bộ trưởng Rajnath Singh nhấn mạnh Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chính sách Hành động hướng Đông, đồng thời mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy hợp tác, triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liê Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982; triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế…





Kết thúc hội đàm, hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch và Trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.