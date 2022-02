Thực phẩm quan trọng số 1 nên ăn hằng ngày

Hệ vi sinh vật đường ruột - các vi khuẩn và vi trùng trong đường tiêu hoá - có liên quan đến việc cải thiện sức khoẻ nhận thức, hệ thống miễn dịch và thậm chí cả sức khoẻ tâm thần của chúng ta.

Cung cấp cho đường ruột của bạn những loại thực phẩm phù hợp là chìa khóa để giữ cho đường ruột vui vẻ và khỏe mạnh, và theo kết quả từ Dự án Gut của Mỹ, thực phẩm quan trọng nhất để ăn hằng ngày đối với đường ruột của bạn là thực vật, theo Eat This, Not That!

Không chỉ một loại cây cụ thể, mà nhiều loại cây khác nhau tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột.

Những người tham gia nghiên cứu ăn hơn 30 loại thực vật khác nhau mỗi tuần có hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng với các loại vi khuẩn phát triển mạnh so với những người ăn 10 loại thực vật hoặc ít hơn.

Theo Microorganisms, việc giảm số lượng vi khuẩn trong ruột có liên quan đến việc tăng nguy cơ rối loạn đường ruột cũng như rối loạn chuyển hóa và thần kinh.

Trong khi các loại chế độ ăn uống dường như không quan trọng lắm (cho dù đó là ăn chay, thuần chay hay chế độ ăn nào khác), thì sự đa dạng của các loại thực vật đã tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với vi khuẩn trong đường ruột.

"Thực vật" có thể có nghĩa là nhiều thứ khác nhau - không chỉ là rau. Trong khi các loại rau rất quan trọng, thì thực phẩm từ thực vật cũng có thể bao gồm trái cây, quả hạch, hạt, các loại đậu, đậu, và thậm chí cả ngũ cốc nguyên hạt.





Tuy nhiên, Current Developments in Nutrition cho thấy rằng thực vật giàu chất xơ prebiotic, đặc biệt, được biết đến với tác dụng giữ cho vi khuẩn trong đường ruột phát triển và vui vẻ.

Thực phẩm prebiotic cũng được biết đến với việc cung cấp cho các vi khuẩn hiện tại trong ruột của bạn và giữ cho hệ vi sinh vật phát triển mạnh, bao gồm đậu, rau bina, yến mạch, quả việt quất...

Probiotics được biết đến với việc đa dạng hóa các vi khuẩn trong đường ruột của bạn, vì vậy việc bổ sung các loại thực phẩm như sữa chua Hy Lạp, kim chi, và dưa chua… trong chế độ ăn uống của bạn cũng rất quan trọng.

Nói chung, cố gắng bổ sung nhiều loại thực vật trong chế độ ăn uống là lý tưởng để giữ cho hệ vi sinh vật đường ruột của bạn đa dạng với vi khuẩn, điều này rõ ràng giúp ích cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Mang thực vật vào mỗi bữa ăn hằng ngày là điều cần thiết để có một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, đồng thời giúp bạn no lâu và hài lòng, theo Eat This, Not That!