Thuduc House kinh doanh ra sao trước khi lãnh đạo bị khởi tố vì lừa đảo?

Ngày 26.8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Trong đó có ban lãnh đạo công ty trước đây như Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (nguyên Phó tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Thị Bích Ngọc (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Thuduc House)...

Thuduc House là một trong những công ty khá có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Giữa năm 2015, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ Phó tổng giám đốc được Hội đồng quản trị và cổ đông bầu chọn làm Tổng giám đốc công ty thay cho ông Lê Chí Hiếu - nguyên Tổng giám đốc nhiều năm liền trước đó. Bắt đầu từ năm 2016, Thuduc House có nhiều năm liền kinh doanh tăng tốc nhanh. Chẳng hạn cả năm 2016 đạt doanh thu 1.146 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 108 tỉ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với năm liền kề trước đó. Tiếp đến năm 2017, công ty này vẫn kinh doanh thuận lợi đưa mức lãi sau thuế tăng 20,7% lên gần 130,7 tỉ đồng.

Nhưng bước sang năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty đi xuống chỉ còn gần 93 tỉ đồng, giảm gần 30% so với năm 2017. Công ty cho biết nguyên nhân do chi phí tăng từ ghi nhận khoản lỗ từ việc thanh lý các khoản đầu tư và chi phí lãi vay, dự phòng tài chính đều tăng. Đến 2019, Thuduc House lại có lãi đột biến lên gần gấp đôi khi đạt 178,2 tỉ đồng nhờ thanh lý hai khoản đầu tư tài chính và lãi trong các công ty liên kết tăng gấp 3 lần.

Nhưng kết quả này không duy trì được lâu khi bất ngờ công ty đã phát sinh khoản lỗ sau thuế trong năm 2020 lên đến 363,4 tỉ đồng. Vào cuối năm 2020, vụ lùm xùm về thuế giá trị gia tăng tại Thuduc House đã diễn ra sau khi Cục Thuế TP.HCM ban hành các quyết định yêu cầu thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế của Thuduc House gần 400 tỉ đồng.





Số lỗ của Thuduc House sang năm 2021 nặng hơn khi lên đến gần 831 tỉ đồng khi doanh thu sụt thê thảm, chỉ còn hơn 51,7 tỉ đồng so với con số hơn 819 tỉ đồng của năm 2020. Công ty giải trình do trong năm không có dự án được bàn giao cho khách hàng trong khi chi phí tài chính tăng vì ghi nhận lỗ thanh lý các khoản đầu tư; các chi phí khác tăng cao do liên quan đến khoản truy thu hoàn thuế và lãi chậm nộp theo các quyết định của Cục Thuế TP.HCM...

Sau khi nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và một số lãnh đạo khác bị bắt tạm giam, công ty này đã liên tiếp thay nhiều lãnh đạo khác nhau. Thậm chí, bản thân Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu cũng có đơn xin từ nhiệm chức vụ từ tháng 2.2022 sau gần 3 thập kỷ lãnh đạo tại công ty này.

Mới đây, ban điều hành mới của Thuduc House "tố" ban lãnh đạo cũ vì cho rằng có nhiều giao dịch gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của các cổ đông, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và có những dấu hiệu biến công thành tư, thể hiện lợi ích của một nhóm người bắt đầu từ những quan hệ mang tính gia đình trị...

Cổ phiếu TDH của Thuduc House lên niêm yết tại sàn HOSE cuối năm 2006 với giá 300.000 đồng/cổ phiếu. Sau nhiều năm chia tách cổ phiếu cộng thêm việc thua lỗ gần đây, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức 5.250 đồng/cổ phiếu.