Thùy Anh đánh tay đôi với 'hot girl taekwondo' Châu Tuyết Vân

Tối 30.12, chương trình The Champion New Year diễn ra với sự tham gia của đông đảo người nổi tiếng như: NSƯT Mỹ Uyên, Quỳnh Thư, Cường Seven, Vũ Ngọc Anh, Xuân Phúc, Ali Hoàng Dương, Đinh Tiến Đạt, Diệp Bảo Ngọc, B Trần…

Bên cạnh đó, sự kiện cũng mang đến những trận so tài nảy lửa của các nghệ sĩ trên sàn đấu boxing ngoài trời. Mở màn, Ali Hoàng Dương tranh tài cùng người mẫu, diễn viên Xuân Phúc. Cả hai gây ấn tượng khi tung nhiều đòn hiểm hóc. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn, Xuân Phúc đã dễ dàng giành chiến thắng trước nam ca sĩ.

Tại sự kiện, ca sĩ Lê Minh cũng hào hứng góp mặt, thi đấu đối kháng cùng rapper Đinh Tiến Đạt. Tiết lộ lý do tham gia sàn đấu boxing, thành viên nhóm MTV nói: "Khi nhận được lời mời mình quyết định liều luôn, bản thân mình đã vượt qua ngày tháng tập luyện khắc nghiệt".





Trong 2 hiệp đấu, Lê Minh và Đinh Tiến Đạt cho thấy thế mạnh về thể lực, gần như ngang tài ngang sức. Càng về sau, với lối chiến thuật khéo léo, nam rapper đã bứt phá và giành đai vô địch.

Một trong những màn thi đấu ấn tượng nhất chương trình là bộ đôi Thùy Anh - Châu Tuyết Vân. Trên sàn đấu, hai “võ sĩ” khiến khán giả mãn nhãn với những đòn đánh mạnh mẽ, áp đảo đối thủ. Đáng chú ý, dù sở hữu kỹ năng võ thuật và nhiều năm kinh nghiệm nhưng vận động viên Châu Tuyết Vân đã bị nữ diễn viên đánh bại.

Bước sang cặp đấu thứ 4, em trai võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất - Nguyễn Trần Tự Do lên sàn đấu với diễn viên, người mẫu Hùng Phạm. Cả hai mang đến những khoảnh khắc gay cấn đến nghẹt thở. Về phía nam người mẫu, anh gây ấn tượng bởi lợi thế ngoại hình cũng như nhiều đòn tấn công mạnh mẽ. Kết thúc trận đấu, người hâm mộ không quá bất ngờ khi võ sĩ Tự Do đã giành đai vô địch. Cuối cùng là trận đấu giao hữu của cặp võ sĩ chuyên nghiệp Võ Ngọc Hoan - Dương Thắng.