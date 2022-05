Thùy Tiên và 'bà trùm hoa hậu' hé lộ thông tin về Miss Grand Vietnam 2022

Mới đây, chủ tịch Miss Grand Vietnam là bà Phạm Kim Dung cùng với Hoa hậu Thùy Tiên vừa thông báo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 5 đến 25.9. Đồng thời, theo dự kiến, cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần.

Được biết, Miss Grand Vietnam 2022 theo sát với format phiên bản quốc tế là Miss Grand International. Trong đó, Top 10 sẽ tham gia phần thi hùng biện để chọn ra Top 5 và năm thí sinh xuất sắc nhất được chọn trả lời ứng xử bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Song song đó, Hoa hậu và bốn Á hậu đều có vương miện riêng.





Đồng thời, hai thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi vẫn sẽ có màn hùng biện trong đêm chung kết để giám khảo có thể quyết định người đẹp nào xứng đáng trở thành hoa hậu. Nói về lý do giữ phần thi này, chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết: "Mọi người đều thấy rằng cảnh tượng Thùy Tiên và cô Á hậu 1 hôm đó trên sân khấu rất thót tim và hấp dẫn. Điều đó cho thấy sự sẵn sàng của một thí sinh khi trở hoa hậu cũng như sự mạnh mẽ, bản lĩnh để đủ sức đội chiếc vương miện trên đầu". Thêm vào đó, Hoa hậu Thùy Tiên cũng tiết lộ thời gian tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 và Miss Grand International 2022 khá gần nhau. Điều này càng đòi hỏi tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam phải hội tụ đủ các tố chất để chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn có những giải thưởng phụ như Best Evening Gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất), Best Introduction (Thí sinh có phần giới thiệu ấn tượng), Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất), Top 5 Before Arrival (Top 5 thí sinh được gặp gỡ ban tổ chức trước cuộc thi)... Đáng chú ý, các thí sinh có thể tự thiết trang phục dân tộc cho bản thân hoặc kết hợp với một nhà thiết kế ở phần thi này. Ngoài ra, cuộc thi còn có chương trình truyền hình thực tế để khán giả theo dõi hành trình của các người đẹp. Mặt khác, Thùy Tiên và bà Phạm Kim Dung cũng tiết lộ sẽ cố gắng mời ban tổ chức Miss Grand International làm cố vấn và cùng ban giám khảo cuộc thi tìm ra chủ nhân của vương miện.