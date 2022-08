Tiềm năng đầu tư dài hạn của The Grand Manhattan

Trong bối cảnh giá nhà ở tại TP.HCM tăng mạnh trên mọi phân khúc với nguồn cung hạn chế, bất động sản khu đất vàng trung tâm TP được xem là tài sản phù hợp giúp đảm bảo nguồn vốn và lợi nhuận đầu tư trong dài hạn.

Sức hấp dẫn của bất động sản CBD

Theo báo cáo thị trường TP.HCM của JLL Việt Nam trong quý 2/2022, giá sơ cấp của phân khúc căn hộ tăng 8,4% theo quý và 23,5% theo năm, chạm mốc 3.173 USD/m². Về nguồn cung tương lai, báo cáo mới nhất của Savills cũng cho thấy nguồn cung tại khu vực trung tâm từ nay đến năm 2025 cũng không nhiều. Theo đó, nguồn cung mới chủ yếu sẽ đến từ các khu vực như TP Thủ Đức, quận 7 hay huyện Nhà Bè.

Sự chuyển dịch này nằm trong kế hoạch thực hiện của Đề án xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, tại khu CBD (Central Business District - khu vực kinh doanh trung tâm) quận 1 và quận 3, TP.HCM sẽ hạn chế phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng mới đến năm 2025.

Trong khi đó, đây là khu vực có nguồn cầu cao về nhà ở, đặc biệt là dòng căn hộ thuộc phân khúc cao cấp, phục vụ nhóm cá nhân có thu nhập cao trong xã hội như doanh nhân, chuyên gia nước ngoài, người nổi tiếng… Với tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế hậu Covid-19 và sức hút vốn đầu tư nước ngoài của TP đạt đến 2,43 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao ở khu trung tâm tài chính, kinh tế của Thành phố sẽ càng tăng mạnh.

Không chỉ vậy, hệ thống hạ tầng của quận 1 đang ngày một hoàn thiện thêm với các dự án đáng chú ý như tuyến Metro số 1 và số 3, mặt bằng đường Lê Lợi-Pasteur đến trước ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cầu Thủ Thiêm, công viên Bạch Đằng,... giúp thay đổi bộ mặt của thành phố theo hướng ngày càng hiện đại, sang trọng.

Đặc biệt, khu CBD hứa hẹn cũng sẽ là nơi được triển khai các ứng dụng của mô hình Thành phố thông minh (Smart City) một cách đồng bộ với quy mô lớn. Dự kiến trong 10 năm tới, quận 1 sẽ trở thành khu vực hiện đại hàng đầu cả nước, mang đến những trải nghiệm vượt trội về giao thông, dịch vụ, giáo dục, sức khỏe… Đây là xu hướng chung của khu vực và thế giới, và quận 1 với tư cách là nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ sẽ có điều kiện tốt để dẫn đầu xu hướng này.

Tiềm năng tăng giá của The Grand Manhattan

Đánh giá về sức hấp dẫn của bất động sản khu trung tâm, chuyên gia của Savills đánh giá giới thượng lưu tại Việt Nam cũng tăng trưởng khá nhanh về lượng và chất. Họ thường có nhu cầu cao về bất động sản, đặc biệt là bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm, vì chúng không đơn thuần chỉ là không gian sang trọng, tiện nghi mà còn là một loại tài sản khẳng định vị thế và đẳng cấp.

Trong mắt giới đầu tư, các sản phẩm bất động sản ở khu vực CBD của các thành phố lớn luôn giữ được giá trị theo thời gian, là tích sản an toàn trước nhiều diễn biến không dễ đoán của thị trường.





Đặc biệt, ở các thị trường mới nổi với tiềm năng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như tại khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ hấp thụ bất động sản khu trung tâm luôn ở mức rất cao.

Theo thống kê của PropertyGuru, tại Singapore, các căn hộ 1 phòng ngủ khu CBD đang có giá bán khoảng 1,5 triệu SGD, tương đương 25 tỉ đồng. Qua đó có thể thấy giá bất động sản CBD tại TP.HCM vẫn đang ở mức khá “mềm” so với các thị trường lân cận. Trong khi đó, dư địa tăng trưởng giá cũng rất hấp dẫn so với các thị trường đã “trưởng thành”.

Đối với các khách hàng có nhu cầu đầu tư, tỷ lệ lấp đầy của bất động sản cho thuê tại khu trung tâm cũng luôn đạt mức cao với sự phục hồi mạnh mẽ của nguồn khách chuyên gia nước ngoài sau đại dịch.

Trong bối cảnh đó, một trong những dự án bất động sản hiếm hoi tại quận 1 đang được triển khai là The Grand Manhattan do Novaland phát triển. Tọa lạc tại số 100 Cô Bắc - Cô Giang (quận 1), The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ hạng sang được phát triển theo tiêu chí "chuẩn quốc tế - chất Sài Gòn". Dự án hội tụ chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp, tiện nghi gồm khu mua sắm, công viên tầng trệt, khu hồ bơi, khu BBQ, vườn cây và ghế thư giãn lưng trời cùng với khách sạn 5 sao Avani Saigon ngay tại khối đế tòa nhà.

Những tiện ích vượt trội và đạt chuẩn quốc tế của The Grand Manhattan sẽ là lợi thế trong việc đảm bảo chất lượng khai thác cho thuê cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhóm khách hàng cao cấp nhất tại trung tâm TP.HCM.