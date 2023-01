Tiền Giang: Điều động 2 cano tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Rạch Miễu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 22.1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), một thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy BS 71C1 - 151.40 lưu thông lên cầu Rạch Miễu theo hướng từ Bến Tre sang Tiền Giang.

Khi lên giữa cầu, đoạn thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), người này dừng xe sát lan can, để lại nón bảo hiểm, đôi dép cùng một ví da rồi bất ngờ leo qua lan can, nhảy xuống sông Tiền nghi tự tử. Do vụ việc diễn ra quá nhanh nên nhiều người không kịp ngăn cản.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang điều động 2 cano chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp Công an xã Thới Sơn tìm kiếm nạn nhân.





Qua kiểm tra nhanh, trong ví da của nạn nhân có mang theo CCCD mang tên Lê Hoàng Tú (25 tuổi, ngụ TT.Bình Đại, H.Bình Đại, Bến Tre).

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Rạch Miễu.