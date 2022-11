Tiền Giang: Tự xưng là cảnh sát hình sự 'để được mời ăn nhậu'

Ngày 7.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa triệu tập Nguyễn Văn C. (25 tuổi, ngụ ấp Quí Thạnh, xã Nhị Quý, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) để xác minh, làm rõ việc người này giả danh, tự xưng là cảnh sát hình sự.

Làm việc với công an, bước đầu C. khai nhận khoảng đầu tháng 10.2022, C. liên hệ với một số người thường đánh bạc trên địa bàn H.Cái Bè, H.Cai Lậy, TX.Cai Lậy (Tiền Giang) và tự xưng là '"cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang" được điều chuyển đến nắm địa bàn.





C. gợi ý những người đánh bạc phải mời C. ăn nhậu sau khi tổ chức đánh bạc. Có 2 người chuyên đánh bạc ở H.Cai Lậy và TX.Cai Lậy đã dẫn C. đi nhậu nhiều lần và cho C. 1 con gà.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản tạm giữ 1 xe máy và 2 điện thoại di động của C. để phục vụ công tác điều tra; đồng thời mời làm việc những người có liên quan để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.