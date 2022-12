'Tiên nữ cử tạ' Lee Sung Kyung nên duyên cùng mỹ nam ‘Somebody’

Hôm 30.11, Disney vừa tổ chức sự kiện Disney Content Showcase APAC 2022 nhằm công bố loạt dự án mà hãng sẽ cho ra mắt trong năm 2023. Trong số loạt phim dài tập được Disney+ đầu tư sản xuất tại khu vực châu Á, Call it love là dự án đang được trông đợi khi đánh dấu sự kết hợp giữa Lee Sung Kyung và chàng diễn viên đang lên như diều gặp gió Kim Young Kwang. Bộ đôi diễn viên cũng đã đến Singapore để gặp gỡ báo giới và chia sẻ về dự án mới của mình.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Disney+, Call it love sẽ xoay quanh chuyện tình vừa lãng mạn, vừa ngang trái của Woo Joo (Lee Sung Kyung) và Dong Jin (Kim Young Kwang). Sau khi phát hiện ra cha mình ngoại tình, cô gái trẻ Woo Joo rơi vào khủng hoảng. Éo le hơn, không lâu sau đó, cha Woo Joo đột ngột qua đời nên cô đã bị người tình của ông đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, cuộc sống của Woo Joo rơi vào bế tắc. Trong thời gian nung nấu trả thù, Woo Joo lại đem lòng yêu mến Dong Jin, con trai riêng của người phụ nữ đã khiến cuộc đời cô tan nát.

Nữ đạo diễn Lee Kwang Young cho biết Lee Sung Kyung là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Woo Joo bởi ở nữ diễn viên vừa có nét mong manh nữ tính nhưng vẫn đầy quả quyết, mạnh mẽ. Trong khi đó, Kim Young Kwang sẽ mang đến một hình tượng nam chính trầm tĩnh, có nhiều nỗi lòng khó nói. “Phản ứng hóa học” giữa hai diễn viên khi đứng cùng khung hình được đánh giá là vô cùng bùng nổ, đong đầy cảm xúc. Mỗi nhân vật đều có toan tính và tổn thương riêng nhưng khi yêu nhau, cả Woo Joo và Dong Jin đều tìm thấy bình yên dù mọi thứ đã hoàn toàn chệch hướng.





Nếu như Lee Sung Kyung là gương mặt thân quen với khán giả yêu phim Hàn thì Kim Young Kwang lại là cái tên mới được chú ý gần đây. Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất kéo dài 14 năm, mỹ nam sinh năm 1987 từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Ngày em đẹp nhất, Cơn mưa tình yêu, Pinocchio, Room No.9... Tuy nhiên, anh thường chỉ đảm nhận vai phụ. Gần đây, Kim Young Kwang đã có bước ngoặt sự nghiệp lớn khi thủ vai nam chính Seong Yun O trong Somebody, một gã hào hoa, thông minh xuất chúng nhưng lại chuyên lợi dụng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm và sát hại những phụ nữ vô tội. Tại sự kiện Disney Content Showcase APAC 2022, Kim Young Kwang chia sẻ anh rất vui khi được gia nhập “Nhà Chuột” và hợp tác cùng Lee Sung Kyung, rất mong đợi khán giả sẽ đón nhận vai diễn, hình tượng mới của mình.

Cũng trong khuôn khổ Disney Content Showcase APAC 2022, Disney+ còn cho hé lộ hàng loạt tựa phim Hàn Quốc độc quyền với nội dung đa dạng và hội tụ những ngôi sao thuộc hàng top. Có thể thấy, nền tảng trực tuyến thuộc “Nhà Chuột” này cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cơn sốt phim Hàn trong những năm gần đây.

Bên cạnh Call it love, sê-ri Connect cũng đang được khán giả trông đợi khi có cốt truyện kịch tính mang màu sắc siêu nhiên. Bộ phim này còn đánh dấu sự kết hợp giữa Jung Hae In và Go Kyung Pyo. Các tựa phim Hàn tiêu biểu khác sẽ được Disney+ ra mắt trong 2023 còn có: Moving (với sự tham gia của Ryu Seungryong, Han Hyo Joo, Jo In Sung), Big bet (Lee Donghwi, Heo Sung Tae), The Worst of Evil (Ji Chang Wook, Wi Ha Jun, Lim Se Mi), Soundtrack # 2, Shadow Detective mùa 2, Race …