Tiền truyện 'Trò chơi vương quyền' vừa tung teaser

Teaser loạt phim House of the Dragon ra mắt tại sự kiện vừa qua của tập đoàn WarnerMedia là giới thiệu nền tảng trực tuyến HBO Max đến với một số thị trường châu Âu, cũng nguồn tin của Hollywood Reporter cho hay. Đoạn teaser dài hơn một phút, giới thiệu đến khán giả tạo hình các nhân vật cũng như sự kiện chính yếu của series tiền truyệnTrò chơi vương quyền.

Loạt phim được chuyển thể từ quyển sách Fire & Blood của tác giả George R.R. Martin, "cha đẻ" của thế giới hư cấu trong Trò chơi vương quyền (Game of Thrones). Đoạn teaser nhấn mạnh nội dung phim House of the Dragon diễn ra 200 năm trước sự kiện trong series Trò chơi vương quyền và phim sẽ đào sâu vào câu chuyện bên trong gia tộc loài rồng là nhà Targaryen.

Đoạn giới thiệu phim cho thấy tạo hình của hoàng tử Daemon Targaryen (Matt Smith đóng) và công chúa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy). Nhân vật Daemon Targaryen nói: "Những vị thần, những vị vua, lửa và máu. Những giấc mơ không giúp cho ta trở thành vua, mà rồng làm điều đó". Các thành viên này của nhà Targaryen thuộc phần giữa của gia tộc, quan hệ phức tạp. Còn các thành viên nhà Targaryen mà khán giả xem trong series Trò chơi vương quyền là những hậu duệ cuối cùng.





Series Trò chơi vương quyền được các biên kịch David Benioff và D. B. Weiss chyển thể từ loạt truyện hư cấu đình đám A Song of Ice and Fire của tác giả George R. R. Martin. Phim dõi theo cuộc chiến tranh giành quyền lực của các gia tộc lâu đời trên vùng đất Westeros, cuối cùng, nhân vật "Mẹ rồng" Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), một trong những thành viên cuối cùng của nhà Targaryen, bị giết. Series House of the Dragon mở rộng hơn nữa thế giới hư cấu của chính tác giả George R. R. Martin (ông cũng ngồi ghế sản xuất dự án). Phim dự kiến ra mắt năm 2022 trên Đài HBO.