Khung cảnh lạnh lẽo tại Sơn Hòa: Người dân cố bới móc tìm đồ trong đống đổ nát
Video Thời sự

Khung cảnh lạnh lẽo tại Sơn Hòa: Người dân cố bới móc tìm đồ trong đống đổ nát

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
24/11/2025 06:10 GMT+7

Chiều tối 23.11, sau hành trình hơn 3 giờ đồng hồ vượt qua những cung đường đèo, PV Báo Thanh Niên mới tiếp cận được khu vực xã Sơn Hòa, một xã miền núi của Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk).

Dọc theo con đường Trần Phú (thôn Trung Hòa), khung cảnh hiện ra chỉ là một chuỗi dài đổ nát. Hàng loạt ngôi nhà đã bị lũ dữ phá sập hoàn toàn. Trong cảnh tối đen như mực khi màn đêm buông xuống, không một bóng người qua lại. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên những tàn tích vừa trải qua thảm họa.

Giữa đêm tối ấy, PV Báo Thanh Niên bắt gặp anh Nguyễn Ngọc Trí (47 tuổi), chủ nhân một ngôi nhà vừa sập hoàn toàn. Anh Trí đang cùng vợ mình cố gắng bới móc, tìm lại những gì còn sót lại trong đổ nát. Gương mặt anh Trí thất thần, chưa hết bàng hoàng trước mất mát quá lớn.

Tiếp cận 'vùng trũng bị quên lãng' sau lũ: Khung cảnh đổ nát, lạnh lẽo

Anh Trí run rẩy kể lại thời điểm kinh hoàng: "Đêm 19.11 rạng sáng 20.11, do thủy điện xả lũ lớn, nước sông Ba Hạ dâng lên kinh hoàng, cao hơn 3,5 mét chỉ trong chớp mắt gây ngập lụt".

"Thấy nước lên quá nhanh nên gia đình tôi vội vã băng qua nhà lầu bên cạnh để lánh nạn. Mức nước thật sự khủng khiếp, không chỉ dâng cao mà còn kèm theo sóng mạnh đánh trực diện vào nhà. Khi nước rút vào ngày 20.11, nhà cửa đã sập hết rồi", anh Trí kể tiếp.

Căn nhà là tài sản cả đời đã tan biến, để lại một hố sâu tuyệt vọng.

Xã Sơn Hòa đầu nguồn sông Ba Hạ ở Phú Yên cũ tan hoang sau lũ dữ- Ảnh 6.

Với anh Trí, cơn lũ đã cuốn đi tất cả tài sản góp nhặt một đời đã biến mất

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự mất mát vật chất do lũ lụt rất nặng nề. Anh Trí chia sẻ đầy xót xa: "Trong những ngày qua, vì ở xa nên rất ít đoàn thiện nguyện đến đây cứu trợ. Bản thân tôi cũng chưa nhận được gì từ các đoàn. Hiện tại, tôi phải mượn tạm đồ của người thân để mặc".

