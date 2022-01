'Tiểu tam' Han So Hee đóng phim kinh dị cùng Park Seo Joon

Ngày 27.1, truyền thông Hàn đưa tin bộ đôi diễn viên nổi tiếng của xứ củ sâm Park Seo Joon và Han So Hee xác nhận đóng vai chính cho dự án Sinh vật Gyeongseong. Quá trình quay phim đang được tiến hành.

Theo đó, Sinh vật Gyeongseong là tác phẩm thuộc thể loại phim kinh dị, lấy bối cảnh thời kỳ đen tối của mùa xuân năm 1945. Phim xoay quanh câu chuyện về hai người trẻ phải đối mặt và chiến đấu với một sinh vật để sống sót. Sinh vật Gyeongseong được “nhào nặn” bởi đạo diễn Stove League Jung Dong Yoon và do Kang Eun Kyung chịu trách nhiệm kịch bản.

Được biết, Park Seo Joon sẽ vào vai Jang Tae Sang, một người đàn ông sâu sắc và giàu có sống tại Bukchon. Anh nổi tiếng với tính cách thân thiện, luôn hòa đồng với mọi người xung quanh. Tae Sang là người có xu hướng sống theo chủ nghĩa thực tế hơn là tin vào công lý. Song, cuộc đời của anh bắt đầu đảo lộn kể từ khi Yoon Chae Ok (Han So Hee) xuất hiện. Cô làm Tae Sang phải thay đổi cái nhìn về mọi thứ, buộc anh phải đối mặt với những điều thầm kín mà mình cố che giấu bấy lâu. Từ đó, Tae Sang bắt đầu “sống lại” và tận hưởng cuộc đời giống như bao người bình thường.

Chia sẻ về vai diễn lần này, nam chính Itaewon Class cho biết: “Tôi rất quan tâm đến bối cảnh lịch sử của Gyeongseong (tên của Seoul trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Hàn Quốc). Vì vậy tôi rất vui khi đến với dự án này. Tôi cũng vô cùng hào hứng và hạnh phúc khi được hợp tác với một biên kịch, đạo diễn và các nhân viên giỏi như vậy. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thể hiện nhân vật Jang Tae Sang với vai trò diễn viên của mình”.

Đồng hành cùng Park Seo Joon chính là "tiểu tam" đình đám Han So Hee. Cô đảm nhận nhân vật Yoon Chae Ok, một phụ nữ chuyên tìm kiếm những người bị mất tích. Ngay từ khi còn nhỏ, nhờ những chuyến hành trình cùng cha tại Mãn Châu và Thượng Hải, cô đã học được cách sống tự lập. Sau khi sống sót qua các tình huống khủng khiếp, Chae Ok thành thạo kỹ năng dùng súng, dao và các loại máy móc.





Yoon Chae Ok đến Gyeongseong để tìm mẹ, người đã mất tích 10 năm trước và gặp Jang Tae Sang tại đây. Mặt khác, cô phải tiếp tục đối mặt với những sự thật kinh hoàng khi lần theo dấu vết một vụ án mất tích hàng loạt bí ẩn.

Ngôi sao My name bày tỏ: “Tôi rất vinh dự khi được thể hiện một khía cạnh mới của bản thân qua Sinh vật Gyeongseong. Bộ phim chứa đựng những câu chuyện đa dạng và khác nhau. Vai diễn của tôi - Chae Ok, là nhân vật có bề ngoài cứng rắn nhưng trái tim lại ấm áp. Để đáp ứng sự kỳ vọng và quan tâm của mọi người, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cũng như gây ấn tượng bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn”.

Park Seo Joon sinh năm 1988, là nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai cùng khả năng diễn xuất chân thực thông qua các bộ phim như She was pretty, Thư ký Kim sao thế?, Itaewon Class… Gần đây, Park Seo Joon gây chú ý khi xuất hiện trong “bom tấn” của dòng phim siêu anh hùng Hollywood - The Marvels.

Trong khi đó, “nàng thơ 19+” Han So Hee sinh năm 1994, được biết đến với diện mạo sắc sảo và cuốn hút. Cô khiến khán giả ấn tượng thông qua các vai diễn trong Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, My Name, Nevertheless…

Bộ phim Sinh vật Gyeongseong đánh dấu sự hợp tác của bộ đôi diễn viên đình đám này, dự kiến sẽ khởi chiếu vào năm 2023.